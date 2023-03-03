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Ядерное желудочно-кишечное сканирование

Авторы:Jonathan Gotfried, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено мар. 2023

Выявление мест кровотечения путем сканирования

С целью выявления источника кровотечения из нижних отделов желудочно-кишечного тракта перед ангиографией и хирургическим вмешательством проводится радиоизотопное сканирование с эритроцитами, меченными 99mTc, или в ряде случаев коллоидом, меченным 99mTc. Места активного кровотечения выявляются по появлению фокусов радиоактивности по ходу толстой кишки, интенсивность излучения нарастает во времени и перемещается по ходу перистальтики.

Выявление мест кровотечения путем сканирования информативно главным образом при существенной кровопотере из толстой кишки, а также при неподготовленной толстой кишке, когда эндоскопия затруднена.

Опорожнение желудка

Опорожнение желудка может быть проверено при наличии у пациента съеденной радиоактивно меченой пищи (твердой или жидкой) и последующем наблюдении ее прохождения из желудка с помощью гамма-камеры. Поскольку это исследование не позволяет отличить изменения при механической обструкции от таковых при гастропарезе, то при выявлении отклонений обычно требуется более углубленное обледование. Данный метод также помогает оценить ответ на назначение прокинетиков (в частности, метоклопрамида, эритромицина). На результаты этого теста может повлиять использование опиоидов или других препаратов, которые изменяют моторику желудочно-кишечного тракта.

Специализированные центры по контролю перистальтики могут также оценить транзит по тонкому кишечнику и всему кишечнику в целом. Тест прохождения через тонкий кишечник проводится в течение 2 дней, а тест прохождения через весь кишечник - в течение 4 дней. Эти тесты полезны для пациентов с подозрением на нарушения моторики, тяжелым запором или инерцией толстой кишки.

Сканирование по Меккелю

Сканирование по Меккелю используется для обнаружения участка с эктопической слизистой оболочкой желудка (как в дивертикуле Меккеля) с помощью инъекции 99mTc-пертехнетата, который захватывается продуцирующими слизь клетками слизистой желудка. Очаги захвата, определяемые за пределами желудка в области тонкого кишечника, указывают на наличие дивертикула Меккеля.

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