Ядерное желудочно-кишечное сканирование

Опорожнение желудка может быть проверено при наличии у пациента съеденной радиоактивно меченой пищи (твердой или жидкой) и последующем наблюдении ее прохождения из желудка с помощью гамма-камеры. Поскольку это исследование не позволяет отличить изменения при механической обструкции от таковых при гастропарезе, то при выявлении отклонений обычно требуется более углубленное обледование. Данный метод также помогает оценить ответ на назначение прокинетиков (в частности, метоклопрамида, эритромицина). На результаты этого теста может повлиять использование опиоидов или других препаратов, которые изменяют моторику желудочно-кишечного тракта.

Специализированные центры по контролю перистальтики могут также оценить транзит по тонкому кишечнику и всему кишечнику в целом. Тест прохождения через тонкий кишечник проводится в течение 2 дней, а тест прохождения через весь кишечник - в течение 4 дней. Эти тесты полезны для пациентов с подозрением на нарушения моторики, тяжелым запором или инерцией толстой кишки.