(См. также Как проводить парацентез).

Абдоминальный парацентез проводится с целью получения асцитической жидкости для анализа. Также парацентез проводят при напряженном асците, сопровождающемся затруднением дыхания, болью, и для лечения хронического асцита.

Парацентез Видео

Абсолютные противопоказания для парацентеза включают:

Тяжелые, некоррегируемые расстройства свертывания крови

Инфекцию брюшной стенки

Кишечную непроходимость (если только с помощью визуальных исследований не была идентифицирована область перитонеальной жидкости, в которую можно было бы безопасно проникнуть)

Относительными противопоказаниями являются следующие: слабая способность пациента к контакту с медперсоналом, наличие послеоперационных рубцов в области планируемой пункции, большие внутрибрюшинные объёмные образования, а также выраженная портальная гипертензия с абдоминальным коллатеральным кровообращением.

Перед процедурой проводятся общий анализ крови, содержание тромбоцитов, исследование коагулограммы.

Пациент должен опорожнить мочевой пузырь и занять положение сидя в кровати с возвышенным изголовьем под углом 45–90°. При наличии явных и многочисленных асцитов определяют точку пункции на середине расстояния между пупком и лобковой костью, проводят дезинфекцию раствором антисептика и спиртом. Две другие возможные точки для парацентеза расположены примерно на 3-5 см выше и медиальнее передне-верхней ости подвздошной кости с обеих сторон. При умеренно выраженном асците следует прицельно оценивать локализацию скопления асцитической жидкости с помощью ультразвукового исследования. Расположение пациента в положении лежа на боку, а также волоски в планируемом месте введения способствуют образованию плавающих, заполненных воздухом петель кишечника и миграции их по направлению от точки входа.

В условиях соблюдения стерильности проводят местную анестезию 1%-ным раствором лидокаина до брюшины. При диагностическом парацентезе иглу 18–22 калибра (3,81 или 8,9 см), присоединенную к шприцу объемом 30–50 мл, вводят в полость брюшины (обычно при этом возникает ощущение проваливания). Жидкость осторожно аспирируют и отправляют в лабораторию для оценки клеточного состава, содержания белка и амилазы, цитологического и культурального исследования (при необходимости). При терапевтическом (высокообъемном) парацентезе применяют канюлю от 14 до 18 калибра (3,81 или 8,9 см), подсоединенную к системе вакуумной аспирации; при этом можно забирать до 8 л асцитической жидкости. Во время выполнения парацентеза большого объема рекомендуется одновременное внутривенное введение альбумина во избежание значительного сдвига интраваскулярного объёма крови и послеоперационной гипотонии.

Кровотечение – наиболее частое осложнение парацентеза. Иногда у пациентов с напряженным асцитом возникает длительная утечка асцитической жидкости из кончика иглы.