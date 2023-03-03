Назогастральная интубация или интубация кишечника

(См. также Как устанавливать назогастральный зонд).

Назогастральная или кишечная интубация используются для промывания желудка. Установка зондов используется в лечении атонии желудка, динамической и механической непроходимости, для удаления токсинов из просвета и/или введения антидотов (в частности, активированного угля), получения образца желудочного содержимого на анализ (с целью оценки объема, кислотности, наличия крови), а также введения питательных веществ.

Противопоказания к назогастральной интубации включают:

обструкцию носоглотки или пищевода

тяжелая челюстно-лицевая травма;

некоррегированные нарушения свертывания крови

Ранее к противопоказаниям относили наличие варикозно расширенных вен пищевода, однако нежелательные явления в таких случаях зафиксированы не были.

Существуют зонды нескольких типов. Зонды для декомпрессии Levin и Salem применяются для декомпрессии желудка и анализа его содержимого, редко – для непродолжительного питания. Для продолжительного энтерального питания применяются различные длинные тонкие зонды.

При установке зонда пациент занимает положение сидя выпрямившись, а при отсутствии возможности сидеть лежит в положении на левом боку. Нанесение местно-действующего анестетика на слизистую носа и глотки уменьшает дискомфортные явления при введении зонда. При слегка наклоненной голове пациента смазанный зонд проводят через носовой ход кзади и затем вниз – вдоль стенки носоглотки. Когда конец зонда достиг задней стенки глотки, пациента просят сделать глоток воды через соломинку. Появление сильного кашля и исхождение воздуха через зонд при выдохе указывает, что он попал в трахею. С помощью аспирации желудочного сока можно удостовериться в том, что зонд находится в желудке. Правильное положение более широкопросветных зондов можно подтвердить с помощью введения 20–30 мл воздуха и аускультации в области левого подреберья (выявления шумов, связанных с прохождением воздуха в желудок).

Установка назогастрального зон... Видео

При введении некоторых зондов с меньшим просветом и более высокой гибкостью необходимо использовать жесткие проволочные проводники, или стилеты. В таких случаях для проведения зонда через привратник обычно приходится прибегать к рентгеноскопическому контролю или эндоскопии.

Осложнения при интубации наблюдаются редко, к ним относятся травма носоглотки с/без кровотечения, синусит, боль в горле, лёгочная аспирация, травматическое кровотечение или перфорация пищевода или желудка и очень редко проникновение зонда в полость черепа или в средостение.