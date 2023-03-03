Диагностическая лапароскопия – хирургическое вмешательство, проводящееся для оценки патологии брюшной полости и полости таза (в частности, выявления опухолей, эндометриоза) при наличии острой или хронической боли в животе и для определения возможности хирургического лечения при раке. Лапароскопия проводится также для определения стадии лимфомы и с целью биопсии печени.

Абсолютные противопоказания к проведению лапароскопии включают:

нарушение свертывания крови и другие проявления кровоточивости;

невозможность полноценного сотрудничества пациента с медперсоналом;

Перитонит

Кишечная непроходимость

инфекцию передней брюшной стенки

К относительным противопоказаниям относятся тяжелые поражения сердечно-сосудистой и дыхательной системы, грыжи брюшной стенки большого размера, многочисленные оперативные вмешательства на брюшной полости и напряженный асцит.

Перед лапароскопией проводятся общий анализ крови, коагулограмма, определение группы крови и резус-фактора. Также показано рентгеновское исследование грудной клетки и брюшной полости (с оценкой состояния почек, мочеточников, мочевого пузыря).

Лапароскопия проводится в условиях стерильности в операционной или специально оборудованном кабинете для эндоскопических исследований. Пациенту проводится местная анестезия, которая дополняется внутривенной седацией и анальгезией с применением опиоидов и седативных короткого действия (в частности, мидазолама, пропофола).

При проведении лапароскопии в брюшную полость устанавливают иглу для пневмоперитонеума и через нее вводят диоксид углерода для раздувания живота. После увеличения отверстия в полость брюшины вводят перитонеоскоп и осматривают органы брюшной полости. Хирургические инструменты для проведения биопсии и других вмешательств вводят через отдельные отверстия. После завершения процедуры диоксид углерода удаляется, канюлю извлекают.

Возможные осложнения при лапароскопии включают кровотечение, бактериальный перитонит, перфорацию внутренних органов.