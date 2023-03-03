Другие процедуры желудочно-кишечного тестирования и терапии

Электростимуляция желудочно-кишечных нервов может быть использована для лечения различных нарушений моторики ЖКТ.

Причиной нарушения моторики ЖКТ, как полагают, является низкий парасимпатический тонус. Нейромодуляция повышает парасимпатический тонус, тем самым улучшая перистальтику и передвижения пищи и газов по желудочно-кишечному тракту. Кроме того, нейромодуляция может воздействовать на висцеральные и центральные болевые пути, тем самым воздействуя на некоторые патофизиологические механизмы, которые, как считается, вызывают такие расстройства, как синдром раздраженного кишечника (СРК).

Электростимуляция желудка применялась у пациентов с диабетическим или идиопатическим гастропарезом для лечения рефрактерных симптомов, особенно тошноты и рвоты. Электростимуляция желудка достигается путем хирургического размещения электростимуляторов в желудке. Использование электростимуляции желудка не распространено широко и доступно только в специализированных центрах для отдельных пациентов.

Сакральные стимуляторы используются для лечения недержания кала. Стимуляция крестцового нерва повышает тонус прямой кишки и приводит к меньшему числу эпизодов недержания. Крестцовые стимуляторы сначала устанавливаются снаружи, чтобы определить их эффективность, а затем имплантируются с помощью минимально инвазивной процедуры, обычно хирургом.

Стимуляция блуждающего нерва, иглоукалывание и, в последнее время, чрескожная электростимуляция нервных окончаний исследуются для лечения различных желудочно-кишечных заболеваний, включая СРК с запором.