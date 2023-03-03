Другие процедуры желудочно-кишечного тестирования и терапии

Дыхательные тесты
Дыхательные тесты обычно подразумевают под собой прием внутрь субстрата, который далее метаболизируется бактериями желудочно-кишечного тракта или пищеварительными ферментами. Затем в выдыхаемом воздухе пациента измеряются метаболиты поглощенного субстрата.
Различные дыхательные тесты помогают диагностировать такие состояния, как
Хеликобактерная инфекция: уреазный дыхательный тест
Углеводная непереносимость: водородный (H2) дыхательный тест (лактозный или фруктозный дыхательный тест)
Избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике: водородные дыхательные тесты с глюкозой или лактулозой
Капсула с беспроводной подвижностью
Капсула с беспроводной подвижностью включает в себя проглатываемое устройство, которое постоянно измеряет давление и рН внутрипросветной среды по мере прохождения устройства по желудочно-кишечному тракту Эта процедура используется для того, чтобы измерить время транзита, профиль давления, а также двигательную активность на всем протяжении желудочно-кишечного тракта и на отдельных его участках (в желудке, тонком кишечнике, толстой кишке). Это устройство может помочь оценить эвакуаторную функцию желудка, так же как транзитную способность тонкого кишечника и толстой кишки, при наличии симптомов, указывающих на нарушения моторики.
Нейромодуляция/нейростимуляция
Электростимуляция желудочно-кишечных нервов может быть использована для лечения различных нарушений моторики ЖКТ.
Причиной нарушения моторики ЖКТ, как полагают, является низкий парасимпатический тонус. Нейромодуляция повышает парасимпатический тонус, тем самым улучшая перистальтику и передвижения пищи и газов по желудочно-кишечному тракту. Кроме того, нейромодуляция может воздействовать на висцеральные и центральные болевые пути, тем самым воздействуя на некоторые патофизиологические механизмы, которые, как считается, вызывают такие расстройства, как синдром раздраженного кишечника (СРК).
Электростимуляция желудка применялась у пациентов с диабетическим или идиопатическим гастропарезом для лечения рефрактерных симптомов, особенно тошноты и рвоты. Электростимуляция желудка достигается путем хирургического размещения электростимуляторов в желудке. Использование электростимуляции желудка не распространено широко и доступно только в специализированных центрах для отдельных пациентов.
Сакральные стимуляторы используются для лечения недержания кала. Стимуляция крестцового нерва повышает тонус прямой кишки и приводит к меньшему числу эпизодов недержания. Крестцовые стимуляторы сначала устанавливаются снаружи, чтобы определить их эффективность, а затем имплантируются с помощью минимально инвазивной процедуры, обычно хирургом.
Стимуляция блуждающего нерва, иглоукалывание и, в последнее время, чрескожная электростимуляция нервных окончаний исследуются для лечения различных желудочно-кишечных заболеваний, включая СРК с запором.