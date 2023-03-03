(См. также Как делать аноскопию).

Аноскопия и сигмоскопия проводятся при наличии клинических симптомов, указывающих на поражение прямой кишки и ануса (например, выделения свежей крови из прямой кишки, патологические примеси в кале, пролабирования, боли). Кроме того, сигмоидоскопия позволяет также проводить биопсию ткани толстого кишечника и применять такие вмешательства, как гемостаз или внутрипросветное стенирование. Для этого вида исследований нет абсолютных противопоказаний, за исключением обычно рассматриваемых при эндоскопических процедурах противопоказаний. К другим относительным противопоказаниям относятся недавнее хирургическое вмешательство, анальные стриктуры и подозрение на периректальный абсцесс.

Выполнение аноскопии Видео

Перианальную область и дистальную часть прямой кишки можно исследовать с помощью 7-см (обычно диаметром 19 мм) аноскопа, остальную часть прямой кишки и сигмовидную кишку – с помощью жесткого 25-см или гибкого 60-см инструмента. Сигмоскопия гибким сигмоскопом переносится намного лучше и позволяет легко производить регистрацию изображений и биопсию тканей. Необходимо обладать весьма развитыми навыками, чтобы без значительного дискомфорта провести жесткий сигмоскоп за область ректосигмоидного перехода (15 см), поэтому этот инструмент менее часто используется в современной практике.

Перед сигмоскопией проводится очистительная клизма для опорожнения прямой кишки. Внутривенные препараты для седации обычно не требуются, если только у пациента нет сильной анальной боли. Пациента укладывают на левый бок. После проведения наружного осмотра и пальцевого исследования прямой кишки осторожно вводят предварительно смазанный инструмент в анальный сфинктер и продвигается в прямую кишку и сигмовидную кишку.

Аноскопию можно проводить без подготовки. Аноскоп устанавливают на всю длину, обычно когда пациент находится в левом боковом положении. При правильном проведении исследования осложнения аноскопии отмечаются крайне редко.