В современной медицинской практике отбор желудочного сока для анализа проводится редко. Если возникает необходимость в этом, образцы содержимого желудка, полученные через назогастральный зонд, используются для определения секреции желудочной кислоты – как в исходном, так и в стимулированном состоянии. Эта информация имеет большое значение при рецидивах язвы после хирургической ваготомии по поводу язвенной болезни. В этом случае положительный ответ на стимуляцию кислоты (мнимое кормление) указывает на неполную ваготомию.

Это исследование используется также для диагностики пациентов с повышенным уровнем сывороточного гастрина. Гиперхлоргидрия в присутствии повышенного уровня гастрина обычно указует на синдром Золлингера-Эллисона. Гипохлоргидрия на фоне повышения гастрина служит признаком нарушения кислотной секреции, что наблюдается при пернициозной анемии, атрофическом гастрите, болезни Менетрие, а также при подавлении продукции кислоты мощными антисекреторными лекарственными препаратами.

Для проведения анализа желудочного сока вводят назогастральный зонд и производят аспирацию содержимого желудка, первая порция которого для анализа не используется. Затем собирают желудочный сок в течение 1 часа с интервалами в 15 минут. Эти порции характеризуют базальную желудочную секрецию.

Анализ желудочного сока также можно провести во время установки пищеводного рН-монитора с катетером.

Осложнения при исследовании желудочного сока наблюдаются очень редко.