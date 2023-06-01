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Стафилококковое пищевое отравление

Авторы:Jonathan Gotfried, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено июн. 2023

Стафилококковое пищевое отравление возникает по причине воздействия токсина, вырабатываемого бактериями Staphylococcus aureus, заразивших пищу. Симптомы тошноты и рвоты с болями в животе развиваются быстро, как правило, в течение нескольких часов после приема пищи. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение поддерживающее с применением жидкостей.

S. aureus обычно присутствует на коже и может попадать в пищу, если работающие с продуктами лица не моют должным образом руки перед прикосновением к еде. Если пищу затем оставить при комнатной температуре, бактерии могут размножаться и вырабатывать токсины. Пищевые продукты, контаминированные токсинами Staphylococcus, могут не пахнуть плохо или не выглядеть испорченными.

(См. также Обзор гастроэнтерита).

Симптомы и признаки стафилококкового пищевого отравления

Симптомы стафилококкового пищевого отравления появляются быстро после приема зараженной пищи, потому что они вызваны преформованным энтеротоксином, попавшим в пищу. Обычно симптомы появляются в период от 30 минут до 8 часов после употребления зараженной пищи. Чаще всего возникает тошнота и рвота с абдоминальными коликами. Обычно развивается диарея. Симптомы обычно проходят в течение 1 дня.

Подобную манифестацию можно наблюдать при инфекции, вызванной Bacillus cereus, как правило, после употребления повторно разогретого или жареного риса.

Диагностика стафилококкового пищевого отравления

  • Клиническая оценка

Диагноз почти всегда устанавливается клинически, на основании появления типичных симптомов вскоре после употребления в пищу потенциально зараженной пищи (например, ресторанной еды).

Лечение стафилококкового пищевого отравления

  • Пероральная или внутривенная регидратация

  • Иногда противорвотные средства

Поддерживающая терапия, включая регидратацию жидкостями и электролитами, является основой лечения и является единственным необходимым лечением для большинства взрослых. Антибиотики не показаны.

Употребление глюкозо-электролитных растворов для пероральной регидратации, бульона помогает предотвратить дегидратацию и восстановить водно-солевой обмен при нетяжелой дегидратации. При тяжелом обезвоживании следует применять изотонические внутривенные жидкости, такие как лактат Рингера и нормальный физиологический раствор.

Может помочь лечение противорвотными средствами (например, прохлорперазином, ондансетроном), особенно у пациентов, которые не могут получать адекватную пероральную регидратацию из-за тошноты и рвоты.

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