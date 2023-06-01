Стафилококковое пищевое отравление

Симптомы стафилококкового пищевого отравления появляются быстро после приема зараженной пищи, потому что они вызваны преформованным энтеротоксином, попавшим в пищу. Обычно симптомы появляются в период от 30 минут до 8 часов после употребления зараженной пищи. Чаще всего возникает тошнота и рвота с абдоминальными коликами. Обычно развивается диарея. Симптомы обычно проходят в течение 1 дня.

Подобную манифестацию можно наблюдать при инфекции, вызванной Bacillus cereus, как правило, после употребления повторно разогретого или жареного риса.