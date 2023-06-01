Стафилококковое пищевое отравление возникает по причине воздействия токсина, вырабатываемого бактериями Staphylococcus aureus, заразивших пищу. Симптомы тошноты и рвоты с болями в животе развиваются быстро, как правило, в течение нескольких часов после приема пищи. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение поддерживающее с применением жидкостей.
S. aureus обычно присутствует на коже и может попадать в пищу, если работающие с продуктами лица не моют должным образом руки перед прикосновением к еде. Если пищу затем оставить при комнатной температуре, бактерии могут размножаться и вырабатывать токсины. Пищевые продукты, контаминированные токсинами Staphylococcus, могут не пахнуть плохо или не выглядеть испорченными.
(См. также Обзор гастроэнтерита).
Симптомы и признаки стафилококкового пищевого отравления
Симптомы стафилококкового пищевого отравления появляются быстро после приема зараженной пищи, потому что они вызваны преформованным энтеротоксином, попавшим в пищу. Обычно симптомы появляются в период от 30 минут до 8 часов после употребления зараженной пищи. Чаще всего возникает тошнота и рвота с абдоминальными коликами. Обычно развивается диарея. Симптомы обычно проходят в течение 1 дня.
Подобную манифестацию можно наблюдать при инфекции, вызванной Bacillus cereus, как правило, после употребления повторно разогретого или жареного риса.
Диагностика стафилококкового пищевого отравления
Клиническая оценка
Диагноз почти всегда устанавливается клинически, на основании появления типичных симптомов вскоре после употребления в пищу потенциально зараженной пищи (например, ресторанной еды).
Лечение стафилококкового пищевого отравления
Пероральная или внутривенная регидратация
Иногда противорвотные средства
Поддерживающая терапия, включая регидратацию жидкостями и электролитами, является основой лечения и является единственным необходимым лечением для большинства взрослых. Антибиотики не показаны.
Употребление глюкозо-электролитных растворов для пероральной регидратации, бульона помогает предотвратить дегидратацию и восстановить водно-солевой обмен при нетяжелой дегидратации. При тяжелом обезвоживании следует применять изотонические внутривенные жидкости, такие как лактат Рингера и нормальный физиологический раствор.
Может помочь лечение противорвотными средствами (например, прохлорперазином, ондансетроном), особенно у пациентов, которые не могут получать адекватную пероральную регидратацию из-за тошноты и рвоты.