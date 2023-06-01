Ротавирусный гастроэнтерит

Пероральная или внутривенная регидратация

Иногда антидиарейные препараты и/или противорвотные средства

Поддерживающая терапия, включая регидратацию жидкостями и электролитами, является основой лечения и является единственным необходимым лечением для большинства взрослых. Употребление глюкозо-электролитных растворов для пероральной регидратации, бульона помогает предотвратить дегидратацию и восстановить водно-солевой обмен при нетяжелой дегидратации. У детей дегидратация развивается быстрее, и их необходимо обеспечивать соответствующими растворами для регидратации (в продаже имеется несколько их видов, см. Оральная регидратация). Если рвота затрудняет пероральную регидратацию, могут назначаться противорвотные средства (например, ондансетрон).

При тяжелом обезвоживании, гиповолемическом шоке или нарушении психического состояния, кишечной непроходимости, а также при отсутствии ответа на пероральную регидратационную терапию следует назначать изотонические внутривенные жидкости, такие как лактат Рингера и нормальный физиологический раствор (см. также 2017 clinical practice guidelines for the diagnosis and management of infectious diarrhea Американского общества инфекционистов [IDSA]). При тяжелой дегидратации внутривенную регидратацию следует продолжать до нормализации пульса, перфузии и психического состояния.

Противодиарейные препараты (например, лоперамид) не следует назначать детям < 18 лет с острой диареей (см. Руководства Американского общества инфекционных болезней [IDSA]). Антидиарейные препараты могут быть рассмотрены у взрослых пациентов с водянистой диареей (что подтверждается гем-отрицательным стулом), особенно во время вспышки заболевания, у которой предполагается вирусная причина. Однако, антидиарейные препараты могут вызвать ухудшение состояния у пациентов инфицированных Clostridioides difficile или E. coli O157:H7 и, следовательно, не должны назначаться пациентам, у которых причина диареи не была идентифицирована и у которых могут подозреваться эти заболевания (т.е., на основании недавнего применения антибиотиков, кровавой диареи, положительных результатов кала на скрытую кровь или диареи с лихорадкой).