Инфекция ротавирусом – наиболее частая причина спорадических случаев тяжелой диареи с дегидратацией у детей младшего возраста по всему миру (пик заболеваемости приходится на возраст 3–15 месяцев). Диагноз основывается на клинических подозрениях, для выявления различных причин острого гастроэнтерита может быть проведено исследование полимеразной цепной реакции как часть мультиплексной панели исследования. Лечение поддерживающее с использованием пероральных растворов, но иногда требуется внутривенное введение жидкости.
Заболеваемость ротавирусной инфекцией в Соединенных Штатах снизилась примерно на 80% с момента введения рутинной ротавирусной иммунизации. Ротавирус высоко контагиозен; в большинстве случаев заражение происходит фекально-оральным путем. Взрослый может заразиться при тесном контакте с больным ребенком.
В умеренном климате большинство инфекций случается зимой и весной. До того, как вакцинация против ротавируса в США стала доступной, ежегодный подъем заболеваемости ротавирусной инфекцией начинался на юго-западе в декабре и заканчивался на северо-востоке страны в апреле или мае. Теперь заболевание возникает менее предсказуемо и может наблюдаться круглый год (1).
Инкубационный период длится от 1 до 3 дней.
(См. также Обзор гастроэнтерита).
Справочные материалы
1. Centers for Disease Control and Prevention: Rotavirus in the U.S. Accessed April 27, 2023.
Симптомы и признаки ротавирусного гастроэнтерита
Ротавирусный гастроэнтерит у младенцев и детей младшего возраста продолжается 5–7 дней.
Рвота появляется у 90% пациентов, лихорадка > 39° C регистрируется примерно в 30% случаев.
Диарея водянистая и без примесей крови.
У взрослых симптомы ротавирусного гастроэнтерита обычно незначительны. У детей диарея с большей вероятностью может вызвать тяжелое обезвоживание и даже смерть.
Диагностика ротавирусного гастроэнтерита
Иммунный анализ
Анализ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
Диагностическое тестирование обычно не проводится, кроме диагностики вспышки; когда оно выполняется, то включает в себя тесты для выявления ротавируса в кале. Ферментный иммуносорбентный анализ (ELISA) и латекс-агглютинация являются двумя часто используемыми тестами.
Тест на нуклеиновые кислоты (ПЦР) очень чувствителен и часто выполняется в рамках многолокусной ПЦР, включающей ряд возбудителей гастроэнтерита.
Лечение ротавирусного гастроэнтерита
Пероральная или внутривенная регидратация
Иногда антидиарейные препараты и/или противорвотные средства
Поддерживающая терапия, включая регидратацию жидкостями и электролитами, является основой лечения и является единственным необходимым лечением для большинства взрослых. Употребление глюкозо-электролитных растворов для пероральной регидратации, бульона помогает предотвратить дегидратацию и восстановить водно-солевой обмен при нетяжелой дегидратации. У детей дегидратация развивается быстрее, и их необходимо обеспечивать соответствующими растворами для регидратации (в продаже имеется несколько их видов, см. Оральная регидратация). Если рвота затрудняет пероральную регидратацию, могут назначаться противорвотные средства (например, ондансетрон).
При тяжелом обезвоживании, гиповолемическом шоке или нарушении психического состояния, кишечной непроходимости, а также при отсутствии ответа на пероральную регидратационную терапию следует назначать изотонические внутривенные жидкости, такие как лактат Рингера и нормальный физиологический раствор (см. также 2017 clinical practice guidelines for the diagnosis and management of infectious diarrhea Американского общества инфекционистов [IDSA]). При тяжелой дегидратации внутривенную регидратацию следует продолжать до нормализации пульса, перфузии и психического состояния.
Противодиарейные препараты (например, лоперамид) не следует назначать детям < 18 лет с острой диареей (см. Руководства Американского общества инфекционных болезней [IDSA]). Антидиарейные препараты могут быть рассмотрены у взрослых пациентов с водянистой диареей (что подтверждается гем-отрицательным стулом), особенно во время вспышки заболевания, у которой предполагается вирусная причина. Однако, антидиарейные препараты могут вызвать ухудшение состояния у пациентов инфицированных Clostridioides difficile или E. coli O157:H7 и, следовательно, не должны назначаться пациентам, у которых причина диареи не была идентифицирована и у которых могут подозреваться эти заболевания (т.е., на основании недавнего применения антибиотиков, кровавой диареи, положительных результатов кала на скрытую кровь или диареи с лихорадкой).
Профилактика ротавирусного гастроэнтерита
Существует две живые ослабленные оральные ротавирусные вакцины для перорального применения, которые показали свою эффективность и безопасность против большинства штаммов, вызывающих заболевание. Иммунизация против ротавирусной инфекции входит в расписание прививок у детей младенческого возраста.
Основные положения
Распространенность ротавирусного гастроэнтерита значительно сократилась в странах, где широко применяется ротавирусная вакцина, но он остается значительной причиной серьезных и потенциально смертельных диарейных заболеваний у детей во всем мире.
Клиническое течение может длиться от 5 до 7 дней.
Пероральной регидратации обычно достаточно, но могут потребоваться противорвотные средства и, иногда, внутривенное введение инфузионных растворов.
Антидиарейные препараты безопасны для взрослых с водянистой диареей, но их следует избегать назначать детям < 18 лет и любым пациентам с недавним приемом антибиотиков, кровавой диареей, гемоположительным стулом или диареей с лихорадкой.
Дополнительная информация
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Infectious Diseases Society of America: Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of infectious diarrhea (2017)