Норовирусный гастроэнтерит

Норовирус является распространенной причиной диареи. Симптомы включают рвоту, боли в животе и диарею, которые обычно проходят через 1–3 дня. Диагноз основывается на клинических подозрениях, для выявления различных причин острого гастроэнтерита может быть проведено исследование полимеразной цепной реакции как часть мультиплексной панели исследования. Лечение поддерживающее с использованием пероральных растворов; в более тяжелых случаях может потребоваться внутривенное введение жидкости.

С момента введения ротавирусных вакцин норовирус стал наиболее распространенной причиной острого спорадического и эпидемического вирусного гастроэнтерита в Соединенных Штатах во всех возрастных группах, включая детей; с пиком заболеваемости в возрасте от 6 до 18 месяцев.

Инфекции в США возникают круглогодично, но большинство из них случается с ноября по апрель (1). Наблюдаются крупные вспышки заболевания, связанные с загрязненными пищевыми продуктами и водой.

Вследствие высокой контагиозности вируса также вероятна передача от человека к человеку. Норовирус вызывает большинство случаев эпидемий гастроэнтерита на круизных судах и в домах престарелых.

Инкубационный период составляет от 24 до 48 часов.

(См. также Обзор гастроэнтерита).

Справочные материалы 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Norovirus Burden and Trends. По состоянию на 12 мая 2023 года.

Симптомы и признаки норовирусного гастроэнтерита Для норовирусной инфекции характерно острое появление рвоты, схваткообразной боли в животе, диареи; симптомы сохраняются обычно в течение 1–3 дней. У детей рвота более выражена, чем диарея; у взрослых – наоборот. Степень потери жидкости варьирует от легкой до тяжелого обезвоживания. У пациентов может также быть жар, головная боль и боль в мышцах. Здравый смысл и предостережения

Диагностика норовирусного гастроэнтерита Иногда применяется полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) Диагностика норовируса обычно основана на клинических подозрениях у пациента с типичными симптомами, особенно во время вспышки. Подтвердить диагноз норовирусной инфекции может лабораторное тестирование с помощью ОТ-ПЦР из образца кала. Этот тест обычно проводится с использованием мультиплексной ПЦР-панели для определения целого ряд причин гастроэнтерита. При интерпретации положительного результата теста на норовирус следует быть осторожным, потому что может быть бессимптомное вирусовыделение, которое может обнаружить очень чувствительный тест ПЦР. Положительный результат теста на норовирус у пациента с атипичными симптомами, такими как кровянистая диарея, или у пациента с положительным тестом на другой патоген, свидетельствует о том, что норовирус не является причиной гастроэнтерита.

Лечение норовирусного гастроэнтерита Пероральная или внутривенная регидратация

Иногда антидиарейные препараты и/или противорвотные средства Поддерживающая терапия, включая регидратацию жидкостями и электролитами, является основой лечения и является единственным необходимым лечением для большинства взрослых. Употребление глюкозо-электролитных растворов для пероральной регидратации, бульона помогает предотвратить дегидратацию и восстановить водно-солевой обмен при нетяжелой дегидратации. У детей дегидратация развивается быстрее, и их необходимо обеспечивать соответствующими растворами для регидратации (в продаже имеется несколько их видов, см. Оральная регидратация). Если рвота затрудняет пероральную регидратацию, могут назначаться противорвотные средства (например, ондансетрон). При тяжелом обезвоживании, гиповолемическом шоке или нарушении психического состояния, кишечной непроходимости, а также при отсутствии ответа на пероральную регидратационную терапию следует назначать изотонические внутривенные жидкости, такие как лактат Рингера и нормальный физиологический раствор (см. также 2017 clinical practice guidelines for the diagnosis and management of infectious diarrhea Американского общества инфекционистов [IDSA]). При тяжелой дегидратации внутривенную регидратацию следует продолжать до нормализации пульса, перфузии и психического состояния. Противодиарейные препараты (например, лоперамид) не следует назначать детям < 18 лет с острой диареей (см. Руководства Американского общества инфекционных болезней [IDSA]). Антидиарейные препараты могут быть рассмотрены у взрослых пациентов с водянистой диареей (что подтверждается гем-отрицательным стулом), особенно во время вспышки заболевания, у которой предполагается вирусная причина. Однако, антидиарейные препараты могут вызвать ухудшение состояния у пациентов инфицированных Clostridioides difficile или E. coli O157: H7 и, следовательно, не должны назначаться пациентам, у которых причина диареи не была идентифицирована и у которых могут подозреваться эти заболевания (т.е., на основании недавнего применения антибиотиков, кровавой диареи, положительных результатов кала на скрытую кровь или диареи с лихорадкой).

Основные положения Норовирус является наиболее распространенной причиной острого вирусного гастроэнтерита в Соединенных Штатах во всех возрастных группах.

Клиническое течение короткое, но может включать тяжелую рвоту и диарею.

Пероральной регидратации обычно достаточно, но могут потребоваться противорвотные средства и, иногда, внутривенное введение инфузионных растворов.

Антидиарейные препараты безопасны для взрослых с водянистой диареей, но их следует избегать назначать детям < 18 лет и любым пациентам с недавним приемом антибиотиков, кровавой диареей, гемоположительным стулом или диареей с лихорадкой.