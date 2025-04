Диарея путешественников

Восстановление жидкости

Иногда антидиарейные (препятствующие моторике) препараты

Антибиотики (например, ципрофлоксацин, азитромицин) при умеренной и тяжелой диарее

Основой лечения диареи путешественников является заместительная терапия и антидиарейные препараты, такие как лоперамид. Дозировка лоперамида для детей < 12 лет основана на массе их тела. Альтернативой для взрослых пациентов является дифеноксилат/атропин.

Антидиарейные препараты не должны использоваться у взрослых с подозрением на инфекцию, вызванную C. difficile или E. coli O157:H7 (например, при недавнем применении антибиотиков, кровавой диарее, гемоположительном стуле или диарее с лихорадкой), или у детей, особенно в возрасте < 2 лет. Следует избегать назначения йодохлоргидроксикина, не смотря на о, что он доступен в некоторых странах с низким и средним уровнем доходов, так как он может вызвать неврологическое повреждение.

Здравый смысл и предостережения

Как правило, при диарее легкого течения назначения антибиотиков не требуется. Однако при среднетяжелой и тяжелой диарее (≥3 эпидозов неоформленного стула в течение 8 часов) назначают антибиотики, в особенности, при наличии рвоты, схваткообразной боли в животе, лихорадки или примеси крови в стуле. Взрослым рекомендуются пероральные антибиотики, включая ципрофлоксацин 500 мг перорально 2 раза в день в течение 3 дней, либо левофлоксацин 500 мг перорально 1 раз в день в течение 3 дней, однако в некоторых ареалах выявляется увеличение резистентности к фторхинолонам, особенно у Campylobacter. Как альтернативу можно применять азитромицин 500 мг 1 раз в день в течение 3 дней либо рифаксимин 200 мг 3 раза в день в течение 3 дней. Детям предпочтительно назначать азитромицин 5–10 мг/кг 1 раз в день в течение 3 дней. (См. также разработанные Группой экспертов 2017 guidelines for the prevention and treatment of travelers' diarrhea).