Гастроэнтерит, вызванный E. coli

Несколько различных подтипов Escherichia coli вызывает диарею. Эпидемиологические характеристики и клинические проявления различаются в зависимости от подтипа. При необходимости диагноз с определением специфичного возбудителя можно установить с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) образца кала. Лечение, как правило, поддерживающее.
E. coli обычно обитают в желудочно-кишечном тракте; однако некоторые штаммы приобрели гены, которые позволяют им вызывать кишечную инфекцию. При попадании с пищей следующие штаммы могут вызвать диарею:
Энтерогеморрагический штамм E. coli является наиболее клинически значимым подтипом в Соединенных Штатах. Он вырабатывает Шига-токсин, вызывающий кровянистую диарею (геморрагический колит). Таким образом, данный подтип иногда называется Shiga токсин-продуцирующей E. coli E. coli (STEC). E. coli O157:H7 – наиболее распространенный штамм этого подтипа в Соединенных Штатах. Возможные источники инфекции – говяжий фарш, прошедший недостаточную тепловую обработку, непастеризованные молоко и сок, контаминированная вода. Передача от человека к человеку распространена в детских учреждениях. Есть сообщения о вспышках инфекции, связанных с заражением через воду в местах отдыха (бассейнах, на озерах, в аквапарках). Гемолитико-уремический синдром – тяжелое осложнение, развивающееся в 5–10% случаев заражения ШТОКП (и в 10-15% случаев при наличии штамма O157:H7), чаще у пациентов молодого и старшего возраста.
Энтеротоксигенная Эшерихия коли (Enterotoxigenic E. coli) вырабатывает 2 токсина (один из которых сходен с холерным токсином), вызывающих водянистую диарею. Этот подтип – наиболее частая причина развития диареи путешественников при поездках в страны с низким и средним уровнем дохода.
3) Энтеропатогенная Эшерихия коли (Enteropathogenic E. coli вызывает водянистую диарею. Ранее он служил причиной вспышек в детских учреждениях, в настоящее время встречается редко.
Энтероинвазивный E. coli вызывает кровянистую или некровавую диарею, преимущественно в странах с низким и средним уровнем дохода. Редко регистрируется в Соединенных Штатах.
Энтероаггрегатная E. coli вызывает диарею меньшей степени тяжести, но при этом более длительную, чем другие подтипы. Как и в отношении некоторых других подтипов, она чаще встречается в странах с низким и средним уровнем дохода и может стать причиной диареи путешественников.
Другие штаммы E. coli способны вызывать внекишечную инфекцию (см. Escherichia coli).
(См. также Обзор гастроэнтерита).
Симптомы и признаки гастроэнтерита, вызванного E. coli
Симптомы геморрагического воспаления, вызванного E. coli–это тяжелые абдоминальные спазмы, которые внезапно начинаются вместе с водянистой диареей, которая может стать кровянистой в течение 24 часов. Обычно, диарея длится от 1 до 8 дней.
Лихорадка обычно отсутствует или незначительна, но иногда температура может превышать 39° C (102° F).
Диагностика гастроэнтерита, вызванного E. coli
Иногда исследование кала, направленное на выявление Шига-токсина
Иногда ПЦР-анализ кала
Исследование кала на бактериальную причину показано у пациентов с кровянистым или гем-положительным стулом, лихорадкой, умеренной или тяжелой диареей или диареей, длящейся более 7 дней, у пациентов в возрасте 70 лет или старше, или у пациентов с воспалительным заболеванием кишечника или с иммунодефицитными расстройствами, такими как ВИЧ/СПИД. Исследования кала также показаны тем, у кого есть высокий риск передачи заболевания другим людям (например, работникам здравоохранения, детских садов или работниках общественного питания), а также во время известных или прогнозируемых вспышек.
Может быть полезным экспресс-анализ кала на Шига токсин или, при наличии, тест на ген, кодирующий токсин.
Каждый из таких субтипов E. coli может быть обнаружен в стуле с помощью полимеразной цепной реакции, как правило, с мультиплексной панелью. Иногда одновременно обнаруживается более одного организма, клиническая значимость которых неясна.
Лечение гастроэнтерита, вызванного E. coli
Пероральная или внутривенная регидратация
Иногда антибиотикотерапия
Поддерживающая терапия, включая регидратацию жидкостями и электролитами, является основой лечения и является единственным необходимым лечением для большинства взрослых. Употребление глюкозо-электролитных растворов для пероральной регидратации, бульона помогает предотвратить дегидратацию и восстановить водно-солевой обмен при нетяжелой дегидратации. У детей дегидратация развивается быстрее, и их необходимо обеспечивать соответствующими растворами для регидратации (в продаже имеется несколько их видов, см. Оральная регидратация). При тяжелом обезвоживании, гиповолемическом шоке или нарушении психического состояния, кишечной непроходимости, а также при отсутствии ответа на пероральную регидратационную терапию следует назначать изотонические внутривенные жидкости, такие как лактат Рингера и нормальный физиологический раствор (см. также 2017 clinical practice guidelines for the diagnosis and management of infectious diarrhea Американского общества инфекционистов [IDSA]). При тяжелой дегидратации внутривенную регидратацию следует продолжать до нормализации пульса, перфузии и психического состояния.
Противодиарейные препараты (например, лоперамид) не следует назначать детям < 18 лет с острой диареей (см. Руководства Американского общества инфекционных болезней [IDSA]). Применение противодиарейных средств обычно безопасно у взрослых пациентов с водянистой диареей (о чем свидетельствует отрицательный анализ стула на скрытую кровь). Однако антидиарейные препараты могут вызвать ухудшение состояния больных с инфекцией Clostridioides difficile или E. coli O157:H7 и поэтому их не следует назначать пациентам, недавно получавшим антибиотики или с геморрагическим поносом, гемоположительным стулом или диареей с лихорадкой до постановки конкретного диагноза.
Эмпирическое назначение антибиотиков, как правило, не рекомендуется, за исключением случаев, сильного подозрения об инфицировании Shigella или Campylobacter (например, контакт с известным возбудителем). В противном случае, антибиотики не должны назначаться до тех пор, пока не станут известны результаты посева кала, потому что антибиотики увеличивают риск гемолитико-уремического синдрома у пациентов, инфицированных E. coli O157:H7. Результаты посева кала особенно важны у детей, которые имеют более высокий уровень инфицирования E. coli O157:H7.
Использование пробиотиков не рекомендуется при подозрении на гастроэнтерит, вызванный E. coli (см. также 2016 clinical guideline of the diagnosis, treatment, and prevention of acute diarrheal infections in adults Американской коллегии гастроэнтерологов и 2020 clinical practice guidelines on the role of probiotics in the management of gastrointestinal disorders Американской ассоциации гастроэнтерологов).
Основные положения
Различные штаммы E. coli способны вызывать диарею с помощью различных механизмов.
Энтерогеморрагическая E. coli продуцирует Шига-токсин, который вызывает геморрагический колит и иногда гемолитико-уремический синдром; E. coli O157:H7 является наиболее распространенным штаммом этого подтипа в Соединенных Штатах.
Анализ кала обычно не требуется, но при подозрении на энтерогеморрагический штамм следует провести экспресс-анализ кала на токсин Шига или генное тестирование.
Антибиотики, как правило, не требуются и могут увеличить риск развития гемолитико-уремического синдрома при вовлечении штаммов, продуцирующих шига-токсин.
Антидиарейные препараты безопасны для взрослых с водянистой диареей, но их следует избегать назначать детям < 18 лет и любым пациентам с недавним приемом антибиотиков, кровавой диареей, гемоположительным стулом или диареей с лихорадкой.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Infectious Diseases Society of America: Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of infectious diarrhea (2017)
American College of Gastroenterology: Clinical guideline: Diagnosis, treatment, and prevention of acute diarrheal infections in adults (2016)
American Gastroenterological Association: Clinical practice guidelines on the role of probiotics in the management of gastrointestinal disorders (2020)