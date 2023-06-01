Гастроэнтерит, вызванный E. coli

Пероральная или внутривенная регидратация

Иногда антибиотикотерапия

Поддерживающая терапия, включая регидратацию жидкостями и электролитами, является основой лечения и является единственным необходимым лечением для большинства взрослых. Употребление глюкозо-электролитных растворов для пероральной регидратации, бульона помогает предотвратить дегидратацию и восстановить водно-солевой обмен при нетяжелой дегидратации. У детей дегидратация развивается быстрее, и их необходимо обеспечивать соответствующими растворами для регидратации (в продаже имеется несколько их видов, см. Оральная регидратация). При тяжелом обезвоживании, гиповолемическом шоке или нарушении психического состояния, кишечной непроходимости, а также при отсутствии ответа на пероральную регидратационную терапию следует назначать изотонические внутривенные жидкости, такие как лактат Рингера и нормальный физиологический раствор (см. также 2017 clinical practice guidelines for the diagnosis and management of infectious diarrhea Американского общества инфекционистов [IDSA]). При тяжелой дегидратации внутривенную регидратацию следует продолжать до нормализации пульса, перфузии и психического состояния.

Противодиарейные препараты (например, лоперамид) не следует назначать детям < 18 лет с острой диареей (см. Руководства Американского общества инфекционных болезней [IDSA]). Применение противодиарейных средств обычно безопасно у взрослых пациентов с водянистой диареей (о чем свидетельствует отрицательный анализ стула на скрытую кровь). Однако антидиарейные препараты могут вызвать ухудшение состояния больных с инфекцией Clostridioides difficile или E. coli O157:H7 и поэтому их не следует назначать пациентам, недавно получавшим антибиотики или с геморрагическим поносом, гемоположительным стулом или диареей с лихорадкой до постановки конкретного диагноза.

Эмпирическое назначение антибиотиков, как правило, не рекомендуется, за исключением случаев, сильного подозрения об инфицировании Shigella или Campylobacter (например, контакт с известным возбудителем). В противном случае, антибиотики не должны назначаться до тех пор, пока не станут известны результаты посева кала, потому что антибиотики увеличивают риск гемолитико-уремического синдрома у пациентов, инфицированных E. coli O157:H7. Результаты посева кала особенно важны у детей, которые имеют более высокий уровень инфицирования E. coli O157:H7.

Использование пробиотиков не рекомендуется при подозрении на гастроэнтерит, вызванный E. coli (см. также 2016 clinical guideline of the diagnosis, treatment, and prevention of acute diarrheal infections in adults Американской коллегии гастроэнтерологов и 2020 clinical practice guidelines on the role of probiotics in the management of gastrointestinal disorders Американской ассоциации гастроэнтерологов).