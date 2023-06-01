Гастроэнтерит,вызванный приемом препаратов, и гастроэнтерит, вызванный химическими агентами

Многие наркотические средства и медикаменты вызывают побочные эффекты тошноты, рвоты и диареи. Должен быть получен подробный анамнез приема наркотических средств или медикаментов. При мягко выраженных симптомах отмена лекарства с возобновлением его приема помогает установить причинно-следственную связь с развитием клиники гастроэнтерита. Обычно, к вызывающим такие симптомы препаратам относятся антациды, содержащие магний, антибиотики, антигельминтные препараты, цитотоксические средства (используемые при лечении рака), колхицин, дигоксин, тяжелые металлы, слабительные средства, иммунотерапия и лучевая терапия. Применение антибиотиков может вызывать Clostridium difficile ассоциированную диарею. Диарея и другие симптомы инфекции, вызванной C. difficile, могут быть более тяжелыми, чем при антибиотик-ассоциированной диарее, и сохраняются после завершения или прекращения приема антибиотиков.

Ятрогенное, случайное либо намеренное отравление часто сопровождается тошнотой, рвотой, болью в животе и диареей.

Неконтролируемый прием слабительных, нередко отрицаемый пациентами, может приводить к появлению общей слабости, рвоты, диареи, потере электролитов, метаболическим расстройствам. Исследование кала, особенно для определения осмоляльности стула, может помочь дифференцировать диарею, вызванную злоупотреблением осмотическими слабительными, от диареи, вызванной другими причинами.

(См. также Обзор гастроэнтерита).