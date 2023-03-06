Обзор секреции кислоты (Overview of Acid Secretion)

Кислоту секретируют париетальные клетки, которые располагаются в проксимальных двух третях желудка (тело желудка). Желудочная кислота помогает пищеварению, создавая оптимальные значения рН для пепсина и желудочной липазы и стимулируя панкреатическую секрецию бикарбонатов. Секрецию кислоты инициирует пища: мысли о еде, запах и вкус пищи вызывают вагальную стимуляцию гастринпродуцирующих G-клеток, расположенных в дистальной трети желудка (антральный отдел). Поступление белка в желудок далее стимулирует продукцию гастрина. Циркулирующий в крови гастрин вызывает высвобождение гистамина энтерохромаффиноподобными клетками тела желудка. Гистамин стимулирует париетальные клетки через H2 -рецепторы. Париетальные клетки секретируют кислоту, и в результате падение pH вызывает выделение соматостатина D-клетками антрального отдела желудка, что ингибирует высвобождени гастрина (отрицательная обратная связь).

Секреция кислоты имеет место при рождении и достигает уровня взрослого человека (по весу) к двухлетнему возрасту. Имеет место снижение кислотной продукции у пациентов пожилого возраста с хроническим гастритом, но она так или иначе поддерживается в течение всей жизни.

В норме слизистая желудочно-кишечного тракта защищена несколькими различными механизмами:

Слизистая продуцирует слизь и HCO3, что создает градиент рН от просвета желудка (низкий рН) до слизистой оболочки (нейтральный рН). Слизь служит барьером для диффузии желудочной кислоты и протеолитического фермента пепсина.

Эпителиальные клетки удаляют избыточние иони водорода (H+) через мембранние транспортние системи и имеют плотные соединения, которые препятствуют обратной диффузии Н+ ионов.

Кровоток в слизистой оболочке удаляет избыток кислоты, которая диффундировала через слой эпителия.

С репарацией слизистой оболочки и поддержанием ее целостности связан ряд факторов роста (например, эпидермальный фактор роста, инсулиноподобный фактор роста I) и простагландины.

Факторы, которые вмешиваются в эту систему защиты слизистой оболочки (особенно нестероидные противовоспалительные средства [НПВС] и инфекция Helicobacter pylori), предрасполагают к гастриту и пептической язве.

НПВС вызывают воспаление слизистой оболочки и формирование язвы (иногда с желудочно-кишечным кровотечением) благодаря одновременно и местному, и системному действию. Из-за ингибирования продукции простагландинов путем блокады фермента циклооксигеназы (ЦОГ) НПВС снижают желудочный кровоток, продукцию слизи и HCO3, а также клеточную репарацию и репликацию. Т.к. НПВС представляют собой слабые кислоты и в условиях рН желудка существуют в нейонизированной форме, они путем свободной диффузии проникают через барьер слизи к эпителиоцитам желудка, где и высвобождаются йоны H+, что приводит к повреждению клеток. Поскольку в продукцию простагландинов клетками желудка вовлечена изоформа ЦОГ-1, селективные НПВС, которые избирательно ингибируют ЦОГ-2, оказывают меньше нежелательных эффектов на желудок.