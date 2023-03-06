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Обзор гастрита (Overview of Gastritis)

Авторы:Nimish Vakil, MD, University of Wisconsin School of Medicine and Public Health
Проверено/пересмотрено мар. 2023

Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка, вызванное одной из нескольких причин, включая инфекцию (Helicobacter pylori), лекарства (нестероидные противовоспалительные средства, алкоголь), стресс и аутоиммунный процесс (атрофический гастрит). Многие случаи протекают бессимптомно, но иногда возникает диспепсия и желудочно-кишечное кровотечение. Для диагноза необходима эндоскопия. Лечение направлено на устранение причины, но часто включает подавление кислотности и, в случае инфекции H. pylori, антибиотики.

    Гастрит можно классифицировать несколькими способами.

    • По степени тяжести повреждения слизистой оболочки, например эрозивный гастрит или неэрозивный гастрит

    • По месту поражения (т.е., кардия, тело, антральный отдел)

    • Гистологически - острый или хронический (в зависимости от типа воспалительных клеток)

    С патофизиологией ни одна классификационная схема полностью не совпадает, часто имеют место перекрестные явления. Некоторые формы гастрита включают в себя проявления кислотно-пептических расстройств и инфекции H. pylori (см. также Обзор кислотной секреции). Кроме того, часто ошибочно термин «гастрит» применяют для описания неспецифического абдоминального дискомфорта (часто недиагностированного) или гастроэнтерита.

    Острый гастрит характеризуется инфильтрацией слизистой оболочки антрального отдела и тела желудка полиморфноядерными лейкоцитами.

    Острый гастрит
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    На этом изображении показан острый гастрит, вызванный наличием бактерии Helicobacter pylori.
    Image provided by David M. Martin, MD.

    Хронический гастрит предполагает некоторую степень атрофии (с потерей функции слизистой оболочки) или метаплазии. Процесс может преимущественно захватывать антральный отдел (с последующей потерей G-клеток и снижением продукции гастрина) или тело желудка (с потерей кислотпродуцирующих желез, что ведет к снижению кислоты, пепсина и внутреннего фактора).

    Хронический гастрит
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    Обратите внимание на атрофический вид, который соответствует хроническому гастриту.
    Image provided by David M. Martin, MD.
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