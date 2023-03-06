Неэрозивный гастрит

Неэрозивным гастритом называют ряд гистологических изменений, большинство которых вызвано инфекцией Helicobacter pylori. Симптомы у большинства пациентов отсутствуют. Для диагноза необходима эндоскопия. Сущность лечения составляет устранение бактерии H. pylori, а иногда также подавление выработки кислоты.
(См. также Обзор секреции кислоты и Обзор гастритов).
Патология неэрозивного гастрита
Поверхностный гастрит
В воспалительном инфильтрате преобладают лимфоциты и плазмоциты, смешанные с нейтрофилами. Воспаление поверхностное и может захватывать антральный отдел, тело желудка или оба отдела. Обычно оно не сопровождается атрофией или метаплазией.
Частота увеличивается с возрастом.
Глубокий гастрит
Глубокий гастрит чаще имеет симптомы (например, неопределенная диспепсия).
Мононуклеарные клетки и нейтрофилы инфильтрируют всю слизистую оболочку до мышечной пластинки, но экссудат и крипт-абсцессы развиваются редко, несмотря на такую инфильтрацию. Распределение может быть неравномерным.
Могут также присутствовать поверхностный гастрит и частичная атрофия желез и метаплазия.
Атрофия желудка
Атрофия желез желудка может быть следствием гастрита, наиболее часто длительно протекающего антрального гастрита (иногда его называют гастрит типа В). У некоторых больных с атрофией желудка есть аутоантитела к париетальным клеткам, что связано с гастритом тела желудка (тип А) и пернициозной анемией.
Атрофия может протекать без специфических симптомов. При эндоскопии слизистая оболочка выглядит нормальной до тех пор, пока атрофия не станет выраженной и не будет видна под-слизистая сосудистая сеть. С развитием атрофии секреция кислоты и пепсина снижается, может исчезнуть внутренний фактор, что приводит к мальабсорбции витамина B12.
Метаплазия
При хроническом неэрозивном гастрите часто встречаются два типа метаплазии:
Слизистые железы
Кишечный
Метаплазия слизистых желез (пилорическая) возникает вместе с выраженной атрофией желудочных желез, которые прогрессивно замещаются псевдопилорическими железами (антральной слизистой оболочки), особенно по малой кривизне. Могут обнаруживаться язвы желудка (типичное место – в области перехода слизистой оболочки антрального отдела и тела желудка), однако не ясно, являются ли они причиной или следствием этих метапластических изменений.
Кишечная метаплазия обычно начинается в антруме в ответ на хроническое повреждение слизистой оболчоки желудка и может распространяться на тело желудка. Клетки слизистой оболочки желудка изменяются, и она начинает напоминать кишечную слизистую оболочку с бокаловидными клетками, эндокринными (энтерохромаффинными или энтерохромаффинподобными) клетками и рудиментарными ворсинками и может даже приобретать функциональные (абсорбционные) характеристики.
Кишечная метаплазия гистологически классифицируется на полную (наиболее частая) или неполную. При полной метаплазии слизистая оболочка желудка полностью трансформируется в слизистую оболочку тонкой кишки и гистологически, и функционально со способностью абсорбировать питательные вещества и секретировать пептиды. При неполной метаплазии эпителий принимает гистологический вид, близкий к толстой кишке, и часто демонстрирует дисплазию. Кишечная метаплазия может привести к раку желудка.
Симптомы и признаки неэрозивного гастрита
В большинстве случаев гастриты, ассоциированные с H. pylori, протекают бессимптомно, хотя иногда может проявляться незначительная диспепсия или другие смазанные клинические симптомы.
Диагностика неэрозивного гастрита
Эндоскопия
Часто гастрит обнаруживается при эндоскопическом исследовании, которое выполянется с другими целями. Обследование бессимптомных больных не показано. Если гастрит уже диагностирован, нужно провести тестирование на H. pylori.
Лечение неэрозивного гастрита
Эрадикация H. pylori
Время от времени - применение подавляющих выработку кислоты препаратов
Лечение хронического неэрозивного гастрита это H. pylori эрадикация. Лечение при отсутствии выраженных симптомов является в определенной степени сомнительным, учитывая высокий уровень распространенности поверхностных гастритов, ассоциированных с бактерией H. pylori, и относительно низкую частоту клинических осложнений (т.е., язвенной болезни). Однако инфекция H. pylori является канцерогеном группы 1 (1); ее эрадикация снижает риск рака.
В случае отсутствия инфекции H. pylori лечение направлено на купирование симптомов с помощью лекарственных средств, снижающих выработку кислоты (например, H2-блокаторов, ингибиторов протонной помпы), или антацидов.
Справочные материалы по лечению
1. American Cancer Society: Known and probable human carcinogens. 2022. По состоянию на 20.01.22.