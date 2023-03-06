Неэрозивный гастрит

При хроническом неэрозивном гастрите часто встречаются два типа метаплазии:

Слизистые железы

Кишечный

Метаплазия слизистых желез (пилорическая) возникает вместе с выраженной атрофией желудочных желез, которые прогрессивно замещаются псевдопилорическими железами (антральной слизистой оболочки), особенно по малой кривизне. Могут обнаруживаться язвы желудка (типичное место – в области перехода слизистой оболочки антрального отдела и тела желудка), однако не ясно, являются ли они причиной или следствием этих метапластических изменений.

Кишечная метаплазия обычно начинается в антруме в ответ на хроническое повреждение слизистой оболчоки желудка и может распространяться на тело желудка. Клетки слизистой оболочки желудка изменяются, и она начинает напоминать кишечную слизистую оболочку с бокаловидными клетками, эндокринными (энтерохромаффинными или энтерохромаффинподобными) клетками и рудиментарными ворсинками и может даже приобретать функциональные (абсорбционные) характеристики.

Кишечная метаплазия гистологически классифицируется на полную (наиболее частая) или неполную. При полной метаплазии слизистая оболочка желудка полностью трансформируется в слизистую оболочку тонкой кишки и гистологически, и функционально со способностью абсорбировать питательные вещества и секретировать пептиды. При неполной метаплазии эпителий принимает гистологический вид, близкий к толстой кишке, и часто демонстрирует дисплазию. Кишечная метаплазия может привести к раку желудка.