Инфекция Helicobacter pylori

Антибиотики (различные режимы) в сочетании с ингибитором протонной помпы

Для подтверждения эрадикации используют уреазный дыхательный тест, определение антигена в кале или эзофагогастродуоденоскопию

(См. также the American College of Gastroenterology’s [ACG] 2017 guidelines Treatment of Helicobacter pylori Infection and the European 2022 guidelines Management of Helicobacter pylori infection: The Maastricht VI/Florence consensus report.)

Пациентам с осложнениями (например, язвой, раком) необходимо проведение эрадикации микроорганизма. Эрадикация H. pylori в некоторых случаях может даже устранить ЛТСО-лимфому (но не другие опухоли, связанные с инфекцией).

Терапия бессимптомной инфекции является спорным вопросом, однако признание роли H. pylori в развитии рака привело к разработке рекомендаций по лечению.

Вакцины, профилактическая и терапевтическая (т.е., дополняющая лечение инфицированного пациента) находятся в состоянии разработки.

Эрадикация H. pylori требует многокомпонентной терапии, обычно с помощью антибиотиков в сочетании с препаратами, подавляющими выделение желудочной кислоты (1). Ингибиторы протонной помпы подавляют инфекцию H. pylori, а повышение желудочного рН, сопровождающее их использование, способно увеличить тканевую концентрацию и эффективность антимикробных средств, что создает враждебную среду для H. pylori.

Четырехкратная терапия является наилучшей начальной терапией в тех регионах, где уровень резистентности кларитромицина составляет > 15%, и рекомендуется и в Европейских рекомендациях (2) и в рекомендациях ACG (Американского колледжа гастроэнтерологии) (3). При квадротерапии следующие пероральные лекарственные средства назначаются на 14 дней (4):

Ингибиторы протонной помпы (лансопразол 30 мг 2 раза в день, омепразол 20 мг 2 раза в день, пантопразол 40 мг 2 раза в день, рабепразол 20 мг 2 раза в день или эзомепразол 40 мг 1 раз в день)

Висмута субсалицилат 524 мг 4 раза в день

Метронидазол 250 мг 4 раза в день

Тетрациклин 500 мг 4 раза в день

В регионах, где известно, что резистентность H. pylori к кларитромицину составляет < 15%, и у пациентов без предшествующего воздействия макролидов в анамнезе, первоначальным вариантом лечения остается тройная терапия в течение 14 дней со следующими пероральными препаратами (2, 3):

Ингибиторы протонной помпы (лансопразол 30 мг 2 раза в день, омепразол 20 мг 2 раза в день, пантопразол 40 мг 2 раза в день, рабепразол 20 мг 2 раза в день или эзомепразол 40 мг 1 раз в день)

Амоксициллин 1 г 2 раза в день или метронидазол 250 мг 4 раза в день

Кларитромицин 500 мг 2 раза в день

Если четырехкратная терапия не дает результатов, Европейские рекомендации предлагают двойную терапию высокими дозами ИПП и амоксициллина или тройную терапию ИПП, амоксициллином и фторхинолонами (2). В США существует высокая распространенность резистентности к фторхинолонам, поэтому данная стратегия может быть там неприменима. Тройная терапия с низкой дозой рифабутина, амоксициллином и ИПП является альтернативой (5). Для штаммов H. pylori с множественной лекарственной устойчивостью, тройная терапия с ИПП, рифабутином, и амоксициллином представляется эффективной (6).

В Руководстве Американской коллегии гастроэнтерологов (ACG) не рекомендуется применение тройной терапии с кларитромицином, если четырехкратная терапия не имела успеха (3).

Европейские руководства указывают на то, что двойная или тройная терапия ингибиторами калий-конкурентной кислоты может превосходить или не уступать стандартной тройной терапии (2, 7).

Инфицированные больные с язвой двенадцатиперстной кишки или желудка нуждаются в продолжении кислотосупрессивной терапии минимум до 4 недель. Эрадикация может быть подтверждена с помощью уреазного дыхательного теста, определения антигена в кале или эзофагогастродуоденоскопии, сделанных через 4 недели или более после завершения терапии. Подтверждение эрадикации целесообразно для всех пациентов, но является обязательным у пациентов, имеющих серьезные проявления инфекции H. pylori (например, язва, осложненная кровотечением). Без эрадикации инфекции есть вероятность развития рецедива язвенного кровотечения.

Если ни четырехкратная, ни тройная терапия не приводят к эрадикации H. pylori, лечение повторяют. Если два курса не привели к успеху, то некоторые эксперты рекомендуют эндокопию для получения культуры и определения чувствительности к антбиотикам. Если четырехкратная терапия висмутом не дает результатов, клиницисты должны провести совместное принятие решений с пациентами, чтобы определить, следует ли им получать тройную терапию левофлоксацином (с амоксициллином), тройную терапию рифабутином или альтернативную терапию с применением препаратов висмута (8).