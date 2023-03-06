Аутоиммунный метапластический атрофический гастрит

Эндоскопическая биопсия

Не существует специфических симптомов, указывающих на это расстройство. Оно чаще всего обнаруживается, когда пациентам проводят эндоскопию для оценки дискомфорта в верхних отделах живота или необъяснимой анемии. Эндоскопическая биопсия подтверждает диагноз. Необходимо оценивать уровень сывороточного B12. Обычно присутствуют антитела к париетальным клеткам, но рутинно их не измеряют.

Атрофический гастрит Скрыть подробности Эта эндоскопическая картина показывает атрофию слизистой дна желудка. ASTROLAB/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Американская ассоциация гастроэнтерологов в Руководстве по ведению пациентов с кишечной метаплазией желудка от 2020 года (American Gastroenterological Association's (AGA) 2020 guidelines on management of gastric intestinal metaplasia) рекомендует обследование и лечение H. pylori у пациентов с кишечной метаплазией желудка В этих рекомендациях Американской ассоциации гастроэнтерологов пациентам с аутоиммунным метапластическим атрофическим гастритом и кишечной метаплазией желудка рутинное эндоскопическое наблюдение также не рекомендуется. Пациенты с атрофическим гастритом и кишечной метаплазией желудка, у которых повышен риск развития рака желудка, могут выбрать только наблюдение, но они должны отдавать себе отчёт в том, что просто наблюдение не приносит большой пользы, а проведение повторных эндоскопических исследований верхних отделов пищеварительного тракта имеет потенциально неблагоприятные последствия. Факторы, повышающие риск развития рака желудка, включают:

Неполную метаплазию

Обширную метаплазии

Семейный анамнез рака желудка

Иммиграция из регионов с высокой заболеваемостью раком желудка, таких как Корея, Япония и Южная Америка

Регулярное повторное проведение эндоскопии и биопсии с коротким интервалом (в течение 1 года) не рекомендуется, за исключением тех случаев, когда первичная эндоскопия была проведена неадекватно или показала нахождение в группе высокого риска по результатам гистологического исследования, либо если пациент находится в группе риска по раку желудка. Опять же, решение повторить эндоскопию в течение 1 года должно быть принято после того, как пациенты поймут низкую ценность наблюдения и потенциальные побочные эффекты повторных эндоскопических исследований. Если при совместном принятии решений и врач, и пациент склоняются к наблюдению, может быть целесообразным более длительный интервал (каждые 3–5 лет) эндоскопического наблюдения среди пациентов со случайно обнаруженной кишечной метаплазией желудка. Не существует единого мнения по поводу наблюдения за пациентами с аутоиммунным гастритом без кишечной метаплазии. В одном из руководств рекомендуется проводить эндоскопическое наблюдение за опухолями желудка каждые 3-5 лет, но нет доказательств того, что такое мероприятие экономически рентабельно (1).

В обновленном в 2019 году руководстве по ведению пациентов с предраковыми состояниями и поражениями эпителия желудка 2019 update of the guidelines on management of epithelial precancerous conditions and lesions in the stomach Европейского общества желудочно-кишечной эндоскопии (ESGE), Европейской группы по изучению Helicobacter и микробиоты (EHMSG), Европейского общества патологии (ESP) и Португальского общества эндоскопии пищеварительного тракта (SPED) подчеркивается эффективность эндоскопии высокого разрешения с хромоэндоскопией при проведении эндоскопического обследования у таких пациентов. Согласно рекомендациям пациенты с прогрессирующим атрофическим гастритом или с кишечной метаплазией должны проходить эндоскопию каждые 3 года. Небольшое продольное исследование выявило через 3 года 10% случаев опухолей желудка в когорте пациентов с аутоиммунным и многоочаговым атрофическим гастритом, которым, в соответствии с рекомендациями руководства, была через 3 года проведена эндоскопия (2).