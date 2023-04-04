Обзор инородных тел в желудочно-кишечном тракте

В просвет желудочно-кишечного тракта намеренно или случайно могут попадать разнообразные инородные тела. Многие инородные тела пассивно проходят через желудочно-кишечный тракт, который иногда подвергается их воздействию, вызывая симптомы, а иногда и осложнения. Роль визуализации в контроле проглоченного инородного тела не стандартизована. Большинство застрявших объектов поддается эндоскопическому удалению, в редких случаях показано хирургическое вмешательство. Сроки эндоскопии варьируются в зависимости от типа проглоченного инородного тела.

Инородные тела в желудочно-кишечном тракте могут быть

Пищеводные

Желудочные (в том числе безоары)

Кишечные

Ректальные

В большинстве, случаи проглатывания инородных тел встречается у детей. Преднамеренное и рецидивирующее проглатывание инородного тела описывается чаще среди заключенных и психически больных. При наличии зубных протезов в старческом возрасте в состоянии опьянения может наблюдаться случайное проглатывание непрожёванной пищи (особенно мяса), застревающей в пищеводе. У контрабандистов, проглатывающих заполненные наркотиком баллончики, флаконы и упаковки с целью избежать обнаружения при досмотре (см. Внутриполостное сокрытие и использование тела в виде контейнера), может развиваться кишечная непроходимость. Упаковка может разрушаться, вызывая отравление наркотическим средством.

Инородное тело в желудочно-кишечном тракте (рентгеновский снимок) Скрыть подробности На рентгенограмме показано монету, которая была проглочена маленьким ребенком. DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Общие осложнения проглатывания инородных тел включают в себя