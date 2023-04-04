Инородные тела в прямой кишке

Ректальные инородные тела, как правило, это объекты, которые были вставлены в прямую кишку, но также могли быть проглочены. Внезапная и мучительная боль во время дефекации может вызываться инородным телом, пенетрирующим аноректальную стенку прямой кишки. Диагноз ставят на основании пальпирования и, в некоторых случаях, визуализационных исследований. Удаление инородного тела из прямой кишки может иметь высокий риск и должно быть сделано с помощью специалиста в данной области – хирурга или гастроэнтеролога.
(См. также Обзор инородных тел в желудочно-кишечном тракте).
В области аноректального перехода могут застревать желчные камни, каловые камни и проглоченные инородные тела (в т.ч. зубочистки, куриные и рыбные кости). Мочевые камни, вагинальные пессарии, хирургические тампоны и инструменты могут пенетрировать стенку прямой кишки. Инородные тела, иногда необычные и/или связанные с сексуальными играми, или пакетики с наркотиками, введенные в организм при попытке скрыть их от правоохранительных органов, могут вводиться специально, но застревать непреднамеренно; иногда во время введения в организм может произойти перфорация. Некоторые объекты застревают в стенке кишки, другие – несколько выше анального сфинктера.
Симптомы и признаки инородных тел в прямой кишке
Внезапная мучительная боль во время дефекации служит основанием для подозрений на наличие пенетрирующего инородного тела, обычно располагающегося на уровне или чуть выше аноректального соединения. Присутствие свежей крови указывает на наличие разрыва или перфорации. Другие проявления зависят от размера и формы инородного тела, продолжительности его нахождения, наличия инфекции или перфорации.
Диагностика наличия инородного тела в прямой кишке
Пальцевое исследование
Иногда исследование с помощью методов визуализации
Инородные тела обычно застревают в средней части прямой кишки и не могут преодолеть ее изгиб кпереди. Они могут определяться при пальцевом исследовании.
Простой рентгеновский снимок брюшной полости часто бывает полезен для определения объекта. Рентгеновский снимок в положении стоя должен быть сделан ли оценки свободного воздуха в брюшной полости при перфорации. КТ может помочь идентифицировать рентгеннегативные объекты, которые не видны при обычной рентгенограмме.
Лечение прямой кишки, содержащей инородные тела
Мануальное удаление
Удаление инородного тела из прямой кишки может иметь высокий риск и должно быть сделано с помощью специалиста в данной области – хирурга или гастроэнтеролога. Аноскоп, проктоскоп и/или расширитель может облегчить прямую визуализацию и удаление инородных тел прямой кишки.
Если инородное тело пальпируется, то вводят местный анестетик, расширяют анус ректальным рефрактором для нахождения и устранения инородного тела. Региональная или общая анестезия нужны редко.
Нельзя предпринимать попытки вслепую извлечь инородное тело, если оно не поддается пальпации или визуализации. Перистальтика часто продвигает инородное тело ниже, в среднюю часть прямой кишки, и в дальнейшем можно предпринять попытку удаления.
Может быть предпринято удаление через ректороманоскоп или проктоскоп, но это не всегда ведет к успеху. Иногда ректороманоскопия ставит инородное тело проксимально, что далее задерживает его экстракцию. В случае безуспешности удаления инородного тела, в редких случаях проводят лапаротомию с проталкиванием инородного тела в направлении заднего прохода или колотомию с непосредственным извлечением инородного тела. После извлечения необходимо провести ректороманоскопию, чтобы исключить значительное повреждение прямой кишки.