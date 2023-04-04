Инородные тела в прямой кишке

Мануальное удаление

Удаление инородного тела из прямой кишки может иметь высокий риск и должно быть сделано с помощью специалиста в данной области – хирурга или гастроэнтеролога. Аноскоп, проктоскоп и/или расширитель может облегчить прямую визуализацию и удаление инородных тел прямой кишки.

Если инородное тело пальпируется, то вводят местный анестетик, расширяют анус ректальным рефрактором для нахождения и устранения инородного тела. Региональная или общая анестезия нужны редко.

Нельзя предпринимать попытки вслепую извлечь инородное тело, если оно не поддается пальпации или визуализации. Перистальтика часто продвигает инородное тело ниже, в среднюю часть прямой кишки, и в дальнейшем можно предпринять попытку удаления.

Может быть предпринято удаление через ректороманоскоп или проктоскоп, но это не всегда ведет к успеху. Иногда ректороманоскопия ставит инородное тело проксимально, что далее задерживает его экстракцию. В случае безуспешности удаления инородного тела, в редких случаях проводят лапаротомию с проталкиванием инородного тела в направлении заднего прохода или колотомию с непосредственным извлечением инородного тела. После извлечения необходимо провести ректороманоскопию, чтобы исключить значительное повреждение прямой кишки.