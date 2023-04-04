Инородные тела в желудке и кишечнике

Различные проглоченные предметы могут застрять в желудке или кишечнике. Некоторые инородные тела ведут к непроходимости или перфорации. Диагноз устанавливается путем визуализации или эндоскопии. Некоторые инородные тела могут быть удалены эндоскопически.
(См. также Обзор инородных тел в желудочно-кишечном тракте).
80–90% инородных тел, которые попадают в желудок, выходят спонтанно через желудочно-кишечный тракт, в 10–20% случаев требуются неоперативные вмешательства, в ≤ 1% случаев – хирургическое лечение. Таким образом, консервативное лечение подходит в большинстве случаев для удаления тупых предметов у пациентов с отсутствием симптоматики. Тем не менее, объекты более 6 см в длину или объекты более 2,5 см в диаметре, редко проходят через желудок (1).
Особую важность имеют случаи проглатывания упаковок с наркотическими веществами (см. Полостное сокрытие и транспортировка в теле) из-за риска их повреждения и последующей передозировки. Сама упаковка также может вызывать механическую обструкцию.
Общие справочные материалы
1. ASGE Standards of Practice Committee, Ikenberry SO, Jue TL, Anderson MA, et al: Management of ingested foreign bodies and food impactions. Gastrointest Endosc 73:1085–1091, 2011. doi: 10.1016/j.gie.2010.11.010
Симптомы и признаки инородных тел в желудке и кишечнике
Инородные тела, которые проходят через пищевод, в основном не вызывают симптомов, за исключением случаев непроходимости или перфорации. Перфорация желудка или кишечника проявляется симптомами и признаками перитонита, такими как боль в животе, напряжение мышц брюшной стенки и симптомом резкой болезненности при отдергивании руки. Закупорка кишечника вызывает боль в животе, вздутие и/или рвоту.
Диагностика наличия инородного тела в желудке и кишечнике
Методы визуализации
Эндоскопия
Рентген брюшной полости может быть проведен для идентификации инородного тела и его продвижения по ЖКТ. Рентген брюшной полости и грудной клетки также важен для обозначения признаков перфорации (свободный воздух под диафрагмой, средостением или под кожей). Портативный металлоискатель может помочь в обнаружении металлических инородных тел, особенно у детей. Если при обзорной рентгенографии результат негативный, то КТ может оказаться информативным.
Подозреваемым в переносе наркотических веществ медицинская помощь обычно оказывается представителями правоохранительных органов. Наличие пакетов в желудочно-кишечном тракте часто можно подтвердить с помощью рентгенографии. Если рентгеновские снимки отрицательные, может быть полезно проведение компьютерной томографии.
На рентгенограмме показано монету, которая была проглочена маленьким ребенком.
DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Это изображение показывает пакетики с наркотическими веществами в желудке.
Изображение предоставлено врачом-остеопатом Alan Gingold.
Это изображение показывает пакетик с наркотическим веществом в желудке.
Изображение предоставлено врачом-остеопатом Alan Gingold.
Это эндоскопическое изображение показывает острое инородное тело в желудке.
Изображение предоставлено доктором Uday Shankar
Image courtesy of Zubair Malik, MD.
Image courtesy of Zubair Malik, MD.
На рентгенограмме показано монету, которая была проглочена маленьким ребенком.
DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Это изображение показывает пакетики с наркотическими веществами в желудке.
Изображение предоставлено врачом-остеопатом Alan Gingold.
Это изображение показывает пакетик с наркотическим веществом в желудке.
Изображение предоставлено врачом-остеопатом Alan Gingold.
Это эндоскопическое изображение показывает острое инородное тело в желудке.
Изображение предоставлено доктором Uday Shankar
Image courtesy of Zubair Malik, MD.
Image courtesy of Zubair Malik, MD.
Эндоскопия позволяет более детально определить инородное тело, расположенное в области желудка.
Лечение желудка и кишечника, содержащего инородные тела
Наблюдение
Иногда эндоскопическое удаление
Редко хирургическое лечение
Лечение зависит от нескольких факторов:
Расположение объекта
Природа объекта
Клинические проявления
Инородные тела в желудке
Острые предметы должны быть извлечены из желудка в связи с риском перфорации кишечника. Маленькие круглые объекты (например, монета) могут просто наблюдаться в течение периода времени, зависящем от природы объекта. Пациенты должны наблюдать за самостоятельным продвижением предмета с каловыми массами. Если объект не обнаружен в стуле пациента, нужна рентгенография с интервалом от 48 до 72 часов; в дальнейшем ее проводят с недельными интервалами. Следующие объекты должны быть удалены эндоскопически (1):
Батарейки, которые вызывают симптомы или признаки травмы желудочно-кишечного тракта
Пальчиковые и галетные батарейки, которые остаются в желудке более 48 часов без признаков повреждения желудочно-кишечного тракта
Остроконечные предметы в желудке
Предметы в желудке диаметром более 2,5 см
Любые объекты, которые остаются в желудке в течение 3 - 4 недель
Любые магниты в пределах эндоскопической досягаемости
Инородные тела в кишечнике
Большинство инородных тел, попавших в тонкую кишку, благополучно минуют ЖКТ, даже если это занимает недели. Они, как правило, задерживаются в районе изгиба первого отдела двенадцатиперстной кишки (дуоденальный изгиб) и в области физиологического сужения перед илеоцекальным клапаном. Иногда объекты, например, зубочистки или рыбные кости задерживаются в просвете желудочно-кишечного тракта на многие годы, провоцируя формирование гранулемы или абсцесса. Проглатывание одного магнита вряд ли вызовет осложнения со стороны ЖКТ, однако проглатывание нескольких магнитов чрезвычайно опасно, поскольку они могут притягиваться друг к другу через петли кишечника, что может привести к образованию свища, обструкции, некрозу или перфорации.
Активная или балонная энтероскопия может быть использована для доступа к тонкой кишке и может играть определенную роль в лечении тонкого кишечника при проглатывании инородного тела у некоторых пациентов.
Хирургическое удаление производят при наличии коротких, тупых инородных предметов, которые расположены в тонкой кишке дистально по отношению к 12-ти перстной, расположение которых не изменилось более чем за 1 неделю и которые не могут быть извлечены эндоскопически, а также у пациентов с непроходимостью кишечника.
Пакеты с наркотиками
Пациентам, которые глотали пакетики с наркотиками, и имеют симптомы и признаки интоксикации наркотическими веществами, должна быть немедленно оказана медицинская помощь. Быстрая хирургическая оценка должна быть проведена при наличии симптомов интоксикации, обструкции кишечника, перфорации, или в случае наличия подозрений на утечку наркотиков. При отсутствии симптомов пациенты должны быть госпитализированы и находиться под пристальным наблюдением в условиях отделения интенсивной терапии.
Эндоскопическое удаление не рекомендуется при заглатывании упаковок с наркотиками из-за высокого риска перфорации упаковки. Некоторые эксперты рекомендуют промывание всего тела с назначением полиэтиленгликоля для ускорения пассажа материала, другие – хирургическое удаление. Какая тактика наиболее оптимальна – остается неясным.
Справочные материалы по лечению
1. ASGE Standards of Practice Committee, Ikenberry SO, Jue TL, Anderson MA, et al: Management of ingested foreign bodies and food impactions. Gastrointest Endosc 73:1085–1091, 2011. doi: 10.1016/j.gie.2010.11.010
Основные положения
Инородные тела, которые проходят через пищевод, протекают бессимптомно, за исключением случаев перфорации, обструкции или вытекания препарата из проглоченных пакетов.
Визуализирующие методы исследования могут идентифицировать инородный объект и его продвижение по желудочно-кишечный тракт.
Врачебная тактика зависит от характера объекта, но острые предметы должны быть извлечены из желудочно-кишечного тракта.
Застревание пакетиков с наркотиками может привести к серьёзной и смертельной интоксикации; даже пациенты без симптомов нуждаются в тщательном наблюдении.
Эндоскопическое удаление пакетиков с наркотиками не рекомендуется из-за высокого риска перфорации упаковки.