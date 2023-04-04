Инородные тела в желудке и кишечнике

Большинство инородных тел, попавших в тонкую кишку, благополучно минуют ЖКТ, даже если это занимает недели. Они, как правило, задерживаются в районе изгиба первого отдела двенадцатиперстной кишки (дуоденальный изгиб) и в области физиологического сужения перед илеоцекальным клапаном. Иногда объекты, например, зубочистки или рыбные кости задерживаются в просвете желудочно-кишечного тракта на многие годы, провоцируя формирование гранулемы или абсцесса. Проглатывание одного магнита вряд ли вызовет осложнения со стороны ЖКТ, однако проглатывание нескольких магнитов чрезвычайно опасно, поскольку они могут притягиваться друг к другу через петли кишечника, что может привести к образованию свища, обструкции, некрозу или перфорации.

Активная или балонная энтероскопия может быть использована для доступа к тонкой кишке и может играть определенную роль в лечении тонкого кишечника при проглатывании инородного тела у некоторых пациентов.

Хирургическое удаление производят при наличии коротких, тупых инородных предметов, которые расположены в тонкой кишке дистально по отношению к 12-ти перстной, расположение которых не изменилось более чем за 1 неделю и которые не могут быть извлечены эндоскопически, а также у пациентов с непроходимостью кишечника.