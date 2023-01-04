Синдром солитарной язвы прямой кишки является редким расстройством, который включает напряжение во время дефекации, чувство неполного опорожнения, а иногда и отхождение крови и слизи с прямой кишки. Это обусловлено локальным ишемическим повреждением или пролапсом дистального отдела слизистой оболочки прямой кишки. Клинический диагноз выставляется при подтверждении заболевания с помощью гибкой ректороманоскопии, иногда с биопсией. Консервативное лечение проводится в случае легкого течения заболевания, но если причина - это пролапс прямой кишки то, тогда необходимо осуществлять хирургическое вмешательство.
(См. также Оценка аноректальных расстройств (Evaluation of Anorectal Disorders)).
Синдром солитарной язвы прямой кишки возникает в следствие ишемии слизистой оболочки дистального отдела прямой кишки в результате травмы.
Причины включают:
парадоксальное сокращение пуборектальной мышцы;
Хронический запор
попытки пальцевого высвобождения каловых масс из прямого кишечника
Симптомы и признаки синдрома солитарной язвы прямой кишки
У пострадавших пациентов возникает напряжение во время дефекации, чувство неполного опорожнения или ощущение тазовой полноты, а иногда и отхождение крови и слизи из прямой кишки.
Синдром назван неудачно, поскольку связанные с ним поражения могут быть одиночными или множественными и изъязвленными или неизъязвленными; они могут иметь различные проявления, от слизистой эритемы и язв до небольших объемных образований. Поражения, как правило, возникают на передней стенке прямой кишки на расстоянии 10 см от анального отверстия.
Здравый смысл и предостережения
Диагностика синдрома солитарной язвы прямой кишки
Клиническая оценка
Гибкая сигмоидоскопия
Иногда биопсия
Диагноз солитарной язвы прямой кишки, как правило, основывается только на клиническом анамнезе и данных гибкой сигмоскопии, но для подтверждения иногда назначают биопсию. Для выявления внутреннего пролапса или выпадения всех слоёв прямой кишки должна проводиться оценка (см. диагностика выпадения прямой кишки).
Гистологическое исследование биоптата указывает на утолщенную слизистую оболочку с видоизменением архитектуры крипт, а также замену собственной пластинки на гладкомышечную с коллагеновыми волокнами, что следовательно приводит к гипертрофии и дезорганизации слизистой.
Лечение синдрома солитарной язвы прямой кишки
Слабительные, увеличивающие объём кишечного содержимого
Для лечения ректального пролапса иногда требуется хирургическое вмешательство
При легком течении заболевания терапия заключается в установлении режима опорожнения кишечника с помощью слабительных, увеличивающих объем кишечного содержимого, во избежания развития хронического запора.
Если причиной является выпадение прямой кишки, то может быть необходимо хирургическое вмешательство (см. лечение выпадения прямой кишки).