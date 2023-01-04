Синдром солитарной язвы прямой кишки

У пострадавших пациентов возникает напряжение во время дефекации, чувство неполного опорожнения или ощущение тазовой полноты, а иногда и отхождение крови и слизи из прямой кишки.

Синдром назван неудачно, поскольку связанные с ним поражения могут быть одиночными или множественными и изъязвленными или неизъязвленными; они могут иметь различные проявления, от слизистой эритемы и язв до небольших объемных образований. Поражения, как правило, возникают на передней стенке прямой кишки на расстоянии 10 см от анального отверстия.