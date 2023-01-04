Пролапс и выпадение прямой кишки

Пролапс прямой кишки представляет собой безболезненное выпячивание прямой кишки через анальное отверстие. Выпадение прямой кишки представляет собой полный пролапс – выпячивание прямой кишки на всю толщу стенки. Диагноз становится на основании данных осмотра. У взрослых, как правило, требуется хирургическое вмешательство.

(См. также Оценка аноректальных расстройств (Evaluation of Anorectal Disorders)).

Преходящий, минимально выраженный пролапс слизистой оболочки нередко возникает у в остальном здоровых детей младенческого возраста. У взрослых пролабирование слизистой оболочки носит стойкий характер и может прогрессировать.

Выпадение Прямой Кишки Изображение SCIENCE PHOTO LIBRARY

Выпадение прямой кишки представляет собой полный пролапс – выпячивание прямой кишки на всю толщу стенки. Первопричина выпадения прямой кишки остается неясной. Большинство пациентов – женщины в возрасте > 60 лет.

Симптоматика выпадения прямой кишки и выпадения матки Наиболее значимый симптом пролапса и выпадения – выпячивание прямой кишки. Оно может возникать только при натуживании или при ходьбе, или стоянии. Может наступить ректальное кровотечение, а также часто наблюдается недержание мочи. Боль не является частым симптомом, кроме случаев с ущемлением или значительным выпадением кишки.

Диагностика пролапса и выпадения прямой кишки Клиническая оценка

Сигмоскопия, колоноскопия или ирригоскопия Для более точного определения выраженности пролапса врач должен проводить осмотр пациента в положении стоя, а также на корточках и при натуживании. Выпадение прямой кишки отличается от геморроя наличием циркулярных складок слизистой оболочки. Тонус анального сфинктера, как правило, снижен. Для исключения другой патологии необходимо провести сигмоскопию, колоноскопию либо ирригоскопию. Следует рассмотреть первичные неврологические расстройства (например, опухоли спинного мозга).

Лечение ректального пролапса и выпадения Избегать ситуаций с натуживанием

Для детей младенческого возраста и более старшего возраста: периодически производить сведение ягодиц

Для взрослых: обычно – хирургическое лечение (См. также the American Society of Colon and Rectal Surgeons' 2017 clinical practice guidelines for the treatment of rectal prolapse.) У детей младенческого и более старшего возраста наилучшие результаты дает консервативное лечение. Необходимо избегать ситуаций, при которых происходит натуживание. Плотное сведение и фиксация ягодиц с помощью пластыря между дефекациями обычно способствует спонтанному разрешению пролапса. При простом выпадении слизистой оболочки у взрослых ее избыток может быть удален. При выпадении прямой кишки у пациентов, которые смогут перенести лапаротомию, может потребоваться ректопексия, при которой прямая кишка мобилизируется и фиксируется к крестцу. У пациентов, которые не смогут перенести лапаротомию, могут быть предусмотрены и другие перинеальные операции (например, хирургическая процедура Delorme или хирургическая процедура Altemeier).