Пролапс и выпадение прямой кишки

Избегать ситуаций с натуживанием

Для детей младенческого возраста и более старшего возраста: периодически производить сведение ягодиц

Для взрослых: обычно – хирургическое лечение

(См. также the American Society of Colon and Rectal Surgeons' 2017 clinical practice guidelines for the treatment of rectal prolapse.)

У детей младенческого и более старшего возраста наилучшие результаты дает консервативное лечение. Необходимо избегать ситуаций, при которых происходит натуживание. Плотное сведение и фиксация ягодиц с помощью пластыря между дефекациями обычно способствует спонтанному разрешению пролапса.

При простом выпадении слизистой оболочки у взрослых ее избыток может быть удален.

При выпадении прямой кишки у пациентов, которые смогут перенести лапаротомию, может потребоваться ректопексия, при которой прямая кишка мобилизируется и фиксируется к крестцу. У пациентов, которые не смогут перенести лапаротомию, могут быть предусмотрены и другие перинеальные операции (например, хирургическая процедура Delorme или хирургическая процедура Altemeier).