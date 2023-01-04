Проктит – воспаление слизистой оболочки прямой кишки на фоне инфекции, воспалительного заболевания кишечника, лучевого воздействия. Клинические проявления – ощущение дискомфорта в прямой кишке и кровотечение. Диагноз устанавливают по данным ректоскопии или сигмоскопии, как правило, дополняемой культуральным исследованием и биопсией. Лечение зависит от этиологии процесса.
(См. также Оценка аноректальных расстройств (Evaluation of Anorectal Disorders)).
Проктит может быть проявлением
Инфекции, передаваемые половым путем (например, Neisseria gonorrhoeae, представители рода Chlamydia)
Некоторых кишечных инфекций (например, вызванных Campylobacter, Shigella, Salmonella, — см. Общие сведения о грамотрицательных бациллах)
либо следствием лучевой терапии
Проктит, связанный с предшествующим применением антибиотиков, может быть обусловлен Clostridioides difficile (ранее Clostridium difficile).
Проктит, обусловленный инфекциями, которые передаются половым путем, чаще встречается среди мужчин, практикующих секс с мужчинами. Недавно было обнаружено, что серьезный инфекционный проктит у мужчин, практикующих половые контакты с мужчинами, вызывает оспа обезьян.
Пациенты с иммунодефицитными состояниями в особенности подвержены инфекциям вирусом простого герпеса и цитомегаловирусом.
Симптомы и признаки проктита
Как правило, пациенты отмечают тенезмы (сильное чувство необходимости дефекации при отсутствии стула), выделение крови из прямой кишки либо отхождение слизи.
При проктите, связанном с гонореей, инфекцией вирусом простого герпеса, цитомегаловирусом или оспой обезьян, может возникать интенсивная аноректальная боль.
Диагностика проктита
Проктоскопия или сигмоскопия
Исследования на инфекции, передаваемые половым путем, и на наличие C. difficile
Диагностика проктита требует проведения прокто- или сигмоскопии, при которых определяется воспаление слизистой оболочки. Небольшие отдельные изъязвления и пузырьковые элементы дают основание заподозрить герпетическую инфекцию. Ректальный мазок, взятый у пациента, тестируют на наличие Neisseria gonorrhoeaeи виды Chlamydia (при помощи посева культуры на среду или метода амплификации нуклеиновых кислот, такого как ПЦР), возбудителей кишечных инфекций (посевом культуры на среду) и вирусных патогенов (посевом культуры или с помощью иммуноферментного анализа).
Необходимо провести серологические исследования на сифилис и анализ кала на выявление токсинов C. difficile. В некоторых случаях необходимо проводить биопсию слизистой оболочки.
Колоноскопия имеет значимость, в качестве метода исключения воспалительных заболеваний кишечника у некоторых пациентов.
Лечение проктита
Методы лечения зависят от причины заболевания
Инфекционный проктит можно вылечить с помощью антибиотиков. При неспецифическом проктите у пациентов, практикующих рецептивный анальный секс, можно назначить эмпирическое лечение: цефтриаксон внутримышечно 250 мг однократно в сочетании с доксициклином перорально по 100 мг 2 раза в день в течение 7 дней. Антибиотик-ассоциированный проктит, обусловленный C. difficile, лечат ванкомицином 125 мг перорально 4 раза в день или фидаксомицином 200 мг перорально 2 раза в день в течение 10 дней.
Лучевой проктит, при котором кровотечение, как правило, устраняется с помощью препаратов местного действия; тем не менее, по результатам успешно выполненных исследований доказательства эффективности отсутствуют. Применение местных средств включает кортикостероиды в виде пены (гидрокортизон 90 мг) или в клизмах (гидрокортизон 100 мг либо метилпреднизолон 40 мг) 2 раза в день в течение 3 недель, либо также могут быть эффективными удерживающие клизмы сукральфата (2 г в 20 мл воды 2 раза в день). Пациентам, не отвечающим на эти формы терапии, может помочь местное применение формалина или гипербарическая кислородная терапия.
Также может быть назначена эндоскопическая терапия. Для ослабления симптомов, по-видимому, эффективна аргоноплазменная коагуляция, по крайней мере – на срок до 6 недель - 1. Другие методы коагуляции включают лазер, электрокоагуляцию и термозонд. (См. также the American Society of Colon and Rectal Surgeons' 2018 clinical practice guidelines for the treatment of chronic radiation proctitis.)
Дополнительная информация
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American Society of Colon and Rectal Surgeons: Clinical practice guidelines for the treatment of chronic radiation proctitis (2018)