Методы лечения зависят от причины заболевания

Инфекционный проктит можно вылечить с помощью антибиотиков. При неспецифическом проктите у пациентов, практикующих рецептивный анальный секс, можно назначить эмпирическое лечение: цефтриаксон внутримышечно 250 мг однократно в сочетании с доксициклином перорально по 100 мг 2 раза в день в течение 7 дней. Антибиотик-ассоциированный проктит, обусловленный C. difficile, лечат ванкомицином 125 мг перорально 4 раза в день или фидаксомицином 200 мг перорально 2 раза в день в течение 10 дней.

Лучевой проктит, при котором кровотечение, как правило, устраняется с помощью препаратов местного действия; тем не менее, по результатам успешно выполненных исследований доказательства эффективности отсутствуют. Применение местных средств включает кортикостероиды в виде пены (гидрокортизон 90 мг) или в клизмах (гидрокортизон 100 мг либо метилпреднизолон 40 мг) 2 раза в день в течение 3 недель, либо также могут быть эффективными удерживающие клизмы сукральфата (2 г в 20 мл воды 2 раза в день). Пациентам, не отвечающим на эти формы терапии, может помочь местное применение формалина или гипербарическая кислородная терапия.

Также может быть назначена эндоскопическая терапия. Для ослабления симптомов, по-видимому, эффективна аргоноплазменная коагуляция, по крайней мере – на срок до 6 недель - 1. Другие методы коагуляции включают лазер, электрокоагуляцию и термозонд. (См. также the American Society of Colon and Rectal Surgeons' 2018 clinical practice guidelines for the treatment of chronic radiation proctitis.)