Пилонидальная болезнь представляет собой формирование острого абсцесса или хронической дренирующейся полости в крестцово-копчиковой области.
(См. также Оценка аноректальных расстройств (Evaluation of Anorectal Disorders)).
IRAND/BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Пилонидальная болезнь, как правило, развивается у молодых мужчин европеоидной расы с повышенным оволосением, но также возможна и у женщин.
На коже в крестцовой области по средней линии или вблизи нее определяются одно или несколько пятен или углублений; возможно формирование полости, содержащей волосы. Симптомы, как правило, отсутствуют; при инфицировании появляется боль.
Лечение пилонидальной болезни
При абсцессах - разрез и дренирование
Если образовались полости - их экстирпация и закрытие
(См. также the American Society of Colon and Rectal Surgeons’ 2019 clinical practice guidelines for the management of pilonidal disease.)
Лечение острого абсцесса заключается во вскрытии и дренировании.
Как правило, у пациента имеются 1 или более хронических дренирующихся синусов, которые необходимо устранить методом иссечения с наложением первичных швов или открытым способом (например, методами цистотомии, марсупиализации). Минимально инвазивные методы, использующие эндоскопическую или видео помощь, также применялись с некоторым успехом, однако требуют специализированного оборудования и опыта. Антибиотики обычно не требуются.
Для закрытия дефекта больших кист может потребоваться ротационный лоскут.
Дополнительная информация
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American Society of Colon and Rectal Surgeons: Clinical practice guidelines for the management of pilonidal disease (2019)