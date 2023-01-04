Пилонидальная болезнь представляет собой формирование острого абсцесса или хронической дренирующейся полости в крестцово-копчиковой области.

(См. также Оценка аноректальных расстройств (Evaluation of Anorectal Disorders)).

Пилонидальные Кисты Изображение IRAND/BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Пилонидальная болезнь, как правило, развивается у молодых мужчин европеоидной расы с повышенным оволосением, но также возможна и у женщин.

На коже в крестцовой области по средней линии или вблизи нее определяются одно или несколько пятен или углублений; возможно формирование полости, содержащей волосы. Симптомы, как правило, отсутствуют; при инфицировании появляется боль.

Лечение пилонидальной болезни При абсцессах - разрез и дренирование

Если образовались полости - их экстирпация и закрытие (См. также the American Society of Colon and Rectal Surgeons’ 2019 clinical practice guidelines for the management of pilonidal disease.) Лечение острого абсцесса заключается во вскрытии и дренировании. Как правило, у пациента имеются 1 или более хронических дренирующихся синусов, которые необходимо устранить методом иссечения с наложением первичных швов или открытым способом (например, методами цистотомии, марсупиализации). Минимально инвазивные методы, использующие эндоскопическую или видео помощь, также применялись с некоторым успехом, однако требуют специализированного оборудования и опыта. Антибиотики обычно не требуются. Для закрытия дефекта больших кист может потребоваться ротационный лоскут.