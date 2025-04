Пилонидальная болезнь

При абсцессах - разрез и дренирование

Если образовались полости - их экстирпация и закрытие

(См. также the American Society of Colon and Rectal Surgeons’ 2019 clinical practice guidelines for the management of pilonidal disease.)

Лечение острого абсцесса заключается во вскрытии и дренировании.

Как правило, у пациента имеются 1 или более хронических дренирующихся синусов, которые необходимо устранить методом иссечения с наложением первичных швов или открытым способом (например, методами цистотомии, марсупиализации). Минимально инвазивные методы, использующие эндоскопическую или видео помощь, также применялись с некоторым успехом, однако требуют специализированного оборудования и опыта. Антибиотики обычно не требуются.

Для закрытия дефекта больших кист может потребоваться ротационный лоскут.