Обзор аноректальных заболеваний

Анальный канал продолжается от края анального отверстия до аноректального перехода (гребенчатой линии, перехода слизистой оболочки в кожный покров, зубчатой линии), в области которого расположено 8–12 анальных крипт и 5–8 анальных сосочков. Канал выстлан анодермой - продолжением наружного кожного покрова. Анальный канал и окружающая кожа иннервированы чувствительными соматическими нервами и высоко восприимчивы к болевым стимулам. Венозный отток от анального канала происходит в систему полой вены, а от области аноректального перехода – в системы воротной и полой вен. Лимфатический отток происходит во внутренние подвздошные узлы, заднюю стенку влагалища и паховые узлы. Пути венозного и лимфатического оттока определяют распространение злокачественных опухолей и инфекций.

Прямая кишка – продолжение сигмовидной, она расположена от уровня 3-го крестцового позвонка до аноректального перехода. Выстилка прямой кишки представлена богатой железами блестящей слизистой оболочкой красного цвета, она имеет вегетативную иннервацию и относительно невосприимчива к боли. Венозный отток происходит в систему воротной вены. Лимфатический отток происходит по ходу верхней геморроидальной сосудистой ножки в нижние брыжеечные и аортальные узлы.

Сфинктерное кольцо, окружающее анальный канал, состоит из внутреннего сфинктера, средней порции мышц, поднимающих задний проход, и компонентов наружного сфинктера. Передняя часть более подвержена травмам, что может приводить к недержанию. Лобково-прямокишечная мышца окружает прямую кишку в виде кольца, что поддерживает ее и играет вспомогательную роль при мочеиспускании и дефекации.

Аноректальные расстройства включают

(См. также Обзор инородных тел в желудочно-кишечном тракте).

Анальный канал 3D модель

Анамнез При сборе анамнеза выясняют подробности возникновения кровотечения, боли, пролабирования, выделений, отека, патологических ощущений в области ануса, оценивают функцию опорожнения кишечника, указания на недержание, выясняют характер стула, уточняют факт применения слабительных и клизм, наличие симптомов со стороны органов брюшной полости и мочевыделительной системы. Во всех случаях необходимо расспрашивать пациентов об анальных половых сношениях и других возможных причинах травм и инфекций.