Недержание кала

Методы регулирования стула

Упражнения для тренировки мышц промежности, иногда с формированием «биологической обратной связи»

В ряде случаев – хирургическое вмешательство

(См. также the American Society of Colon and Rectal Surgeons’ 2015 clinical practice guideline for the treatment of fecal incontinence.)

Лечение недержания кала включает средства, направленные на выработку устойчивого графика дефекации. К ним относятся прием адекватного количества жидкости и достаточного количества пищевых волокон. Выделение достаточного времени для посещения туалета или применение другого привычного для пациента стимулятора позывов на опорожнение кишечника (например, употребление кофе) способствует дефекации. Можно также применять суппозитории (например, с глицерином, бисакодилом) или клизму с фосфатом. Соблюдение безшлаковой диеты и прием лоперамида помогают уменьшить частоту дефекации в случаях отсутствия нормализации регулярного стула.

Несложные упражнения для мышц промежности, при которых пациент совершает повторяющиеся сокращения сфинктеров, мышц промежности и ягодиц, помогают укрепить эти мышцы и при отстутствии тяжелых нарушений уменьшают явления недержания кала. Перед тем как прибегнуть к хирургическому лечению, у мотивированных пациентов следует рассмотреть возможность проведения биофидбэк-терапии (формирования рефлекторной "биологической обратной связи") с целью выработки навыка правильного расслабления и напряжения сфинктеров и распознавания физиологических раздражителей. Пациент должен хорошо понимать инструкции и следовать им; анальный сфинктер должен сохранять чувствительность к степени растяжения прямой кишки. Биофидбэк-терапия эффективна примерно у 70% пациентов.

Дефекты сфинктера, обнаруженные с помощью эндоскопической ультрасонографии, сразу ушиваются.

Если ткани для восстановления сфинктера недостаточно, особенно у пациентов в возрасте младше 50 лет, можно проводить пересадку musculus gracilis. Тем не менее положительные результаты этих процедур, как правило, непродолжительны. В некоторых центрах прикрепляют кардиостимулятор к тонкой мышце (musculus gracilis), тогда как в других используют искусственный сфинктер; эти или другие экспериментальные процедуры доступны только в нескольких центрах в США, в качестве исследовательских протоколов.

Стимуляция крестцовых нервов – перспективный метод лечения недержания кала (1).

Если эти способы оказываются неэффективными, следует рассмотреть вопрос о проведении колостомии.