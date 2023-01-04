Геморрой представляет собой расширение сосудов геморроидального сплетения анального канала. Характерны симптомы раздражения и кровотечения. Тромбированные узлы обычно болезненные. Диагноз устанавливают при осмотре и по данным аноскопии. Лечение симптоматическое или с помощью метода резиновой нити, инъекционной склеротерапии, инфракрасной фотокоагуляции или иногда с помощью хирургического вмешательства.
(См. также Оценка аноректальных расстройств (Evaluation of Anorectal Disorders)).
Повышение давления в венах геморроидального сплетения ведет к развитию геморроя. Повышение давления может наблюдаться при беременности, частом подъеме тяжестей, частом натуживании во время дефекации (при запоре). Выделяют наружный и внутренний геморрой. В некоторых случаях варикозное расширение вен прямокишечного сплетения может быть следствием повышения давления в воротной вене; это состояние, отличное от геморроя.
Наружный геморрой располагается ниже зубчатой линии и выстлан плоским эпителием.
Внутренний геморрой располагается выше зубчатой линии и выстлан прямокишечным эпителием. В типичных случаях геморрой развивается в передне-правой, задне-правой и левой боковой части прямой кишки. Геморрой развивается как у взрослых, так и у детей.
Симптомы и признаки геморроя
Геморрой часто протекает бессимптомно, либо может наблюдаться лишь выпячивание узлов. Анальный зуд, как правило, не связан с геморроем, если только он не пролабирует в значительной степени.
Наружный геморрой может осложниться тромбозом, что сопровождается болью, отечностью и пурпурным окрашиванием узла. В редких случаях возможно изъязвление и появление небольшой кровоточивости. Поддержание гигиены области ануса становится затруднительным.
Внутренний геморрой, как правило, проявляется кровотечением после дефекации; следы крови могут быть на туалетной бумаге, иногда – на поверхности унитаза. Внутренний геморрой может вызывать дискомфортные ощущения, но не вызывает такую боль, как тромбированный наружный геморрой. При внутреннем геморрое может отмечаться отхождение слизи и ощущение неполного опорожнения прямой кишки.
Ущемление геморроидальных узлов может возникать в условиях нарушенного кровотока при их выпадении и сдавлении. Это сопровождается болью, в части случаев – некрозом и изъязвлением.
Диагностика геморроя
Аноскопия
В ряде случаев – сигмо- или колоноскопия
Большая часть болезненных, тромбированных, изъязвленных геморроидальных узлов определяется при осмотре ануса и прямой кишки.
Аноскопия имеет важнейшее значение для осмотра безболезненных или кровоточащих узлов. Возникновение кровотечения наличием геморроя можно объяснять только после исключения более опасных заболеваний (т.е., с помощью сигмо- или колоноскопии).
Внутренний геморрой по определенным признакам может классифицироваться по стадиям (см. таблицу классификации внутреннего геморроя), знание особенностей которых может помочь при лечении.
Классификация внутреннего геморроя
Степень
Свойства
I
Выраженный геморрой
Отсутствие выпадения
II
Выпадение после маневра Вальсальвы
Степень пролапса спонтанно уменьшается
III
Выпадение после маневра Вальсальвы
При выпадении необходимо ручное вправление
Внутривенно
Хронический пролапс
Ручное вправление выпадения неэффективно.
Adapted from the American Society of Colon and Rectal Surgeons’ 2018 clinical practice guidelines for the management of hemorrhoids.
Здравый смысл и предостережения
Лечение геморроя
Симптоматическое: смягчающие стул препараты, сидячие ванны, анальгетики
В ряде случаев – иссечение тромбированных наружных геморроидальных узлов
Инъекционная склеротерапия, лигирование резиновыми кольцами или инфракрасная фотокоагуляция – при внутреннем геморрое
(См. также the American Society of Colon and Rectal Surgeons’ [ASCRS] 2018 clinical practice guidelines for the management of hemorrhoids.)
Симптоматическое лечение
В большинстве случаев для терапии геморроя достаточно симптоматического лечения. Назначают препараты, смягчающие консистенцию кала (т.е., докузат, псиллиум), теплые сидячие ванны (сидеть в ванне с теплой/горячей водой – по переносимости – в течение 10 минут) после каждой дефекации; мази с анестетиком лидокаином либо компрессы с гамамелисом, оказывающие успокаивающее действие, механизм которого неясен. При боли, связанной с тромбированием наружных геморроидальных узлов, можно назначать нестероидные противовоспалительные препараты.
Амбулаторные процедуры
В отдельных случаях проводится простая эксцизия наружных геморроидальных узлов с тромбозом, что быстро устраняет боль; после инфильтрации 1%-ным раствором лидокаина иссекают тромбированную порцию узлов, дефект ушивают рассасывающейся лигатурой.
Пациенты с внутренним геморроем I и II степени и некоторые пациенты с внутренним геморроем III степени (см. таблицу Классификация внутреннего геморроя), которые не отвечают на симптоматическое лечение, часто могут эффективно лечиться амбулаторно с помощью следующих процедур (см. также Руководство по клинической практике 2018 года Американского общества колоно- и ректальной хирургии).
Инъекционная склеротерапия с помощью 5% раствора фенола в растительном масле или других склерозирующих средств можно применять для лечения кровотечений при внутреннем геморрое. Кровотечение прекращается хотя бы на определенный срок.
Лигирование резиновыми кольцами применяется при больших пролабирующих внутренних геморроидальных узлах, кровоточащем внутреннем геморрое, либо если консервативное лечение оказалось неэффективным. При одновременном наличии наружного и внутреннего геморроя проводят лигирование только внутреннего геморроя. Внутренние узлы захватывают и проводят через растянутую резиновую петлю диаметром ½ см, затем петля сбрасывается, вызывая некроз узла и отторжение. Как правило, лигирование одного узла проводится с интервалом 2 недели; может потребоваться от 3 до 6 процедур. Иногда за одно посещение лигируют несколько узлов, но это может быть причиной сильной боли. При наружном геморрое нельзя использовать бандаж.
Инфракрасная фотокоагуляция применяется для достижения абляции непролабирующих кровоточащих внутренних геморроидальных узлов, либо при неэффективности предшествующего лигирования.
Хирургическая геморроидэктомия
Хирургическая геморроидэктомия показана пациентам, у которых другие формы лечения не привели к желаемому эффекту, и пациентам с внутренним геморроем IV степени. В послеоперационном периоде часто отмечаются как значительная болезненность, так и задержка мочи и запор.
Степлерная геморроидопексия является альтернативным методом лечения периферического геморроя и реже приводит к послеоперационным болям, но имеет более высокие риски возврата заболевания и возникновения осложнений, чем при использовании традиционной геморроидэктомии.
Другие процедуры
Перевязка геморроидальной артерии под контролем допплерографии, при которой для выявления хода сосудов применяется ультразвуковой зонд, является перспективным направлением, но требует дальнейшего изучения для определения общей пользы.
Эффективность лазерной деструкции, криотерапии и электрокоагуляции различного типа не доказана.
Основные положения
Наружный геморрой может осложняться тромбозом, что сопровождается выраженной болезненностью, однако кровоточивость наблюдается редко.
Внутренний геморрой часто проявляется кровотечением, однако редко проявляется болезненностью.
Как правило, при наружном геморрое достаточно назначения препаратов, смягчающих консистенцию кала, средств местного действия и анальгетиков.
При кровоточащих внутренних геморроидальных узлах может потребоваться инъекционная склеротерапия, лигирование резиновыми кольцами, либо применение инфракрасной фотокоагуляции.
К хирургическому лечению прибегают в последнюю очередь.
Дополнительная информация
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American Society of Colon and Rectal Surgeons: Clinical practice guidelines for the management of hemorrhoids (2018)