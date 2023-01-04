Геморрой часто протекает бессимптомно, либо может наблюдаться лишь выпячивание узлов. Анальный зуд, как правило, не связан с геморроем, если только он не пролабирует в значительной степени.

Наружный геморрой может осложниться тромбозом, что сопровождается болью, отечностью и пурпурным окрашиванием узла. В редких случаях возможно изъязвление и появление небольшой кровоточивости. Поддержание гигиены области ануса становится затруднительным.

Внутренний геморрой, как правило, проявляется кровотечением после дефекации; следы крови могут быть на туалетной бумаге, иногда – на поверхности унитаза. Внутренний геморрой может вызывать дискомфортные ощущения, но не вызывает такую боль, как тромбированный наружный геморрой. При внутреннем геморрое может отмечаться отхождение слизи и ощущение неполного опорожнения прямой кишки.

Ущемление геморроидальных узлов может возникать в условиях нарушенного кровотока при их выпадении и сдавлении. Это сопровождается болью, в части случаев – некрозом и изъязвлением.