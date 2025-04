Симптоматическое: смягчающие стул препараты, сидячие ванны, анальгетики

В ряде случаев – иссечение тромбированных наружных геморроидальных узлов

Инъекционная склеротерапия, лигирование резиновыми кольцами или инфракрасная фотокоагуляция – при внутреннем геморрое

(См. также the American Society of Colon and Rectal Surgeons’ [ASCRS] 2018 clinical practice guidelines for the management of hemorrhoids.)

Симптоматическое лечение В большинстве случаев для терапии геморроя достаточно симптоматического лечения. Назначают препараты, смягчающие консистенцию кала (т.е., докузат, псиллиум), теплые сидячие ванны (сидеть в ванне с теплой/горячей водой – по переносимости – в течение 10 минут) после каждой дефекации; мази с анестетиком лидокаином либо компрессы с гамамелисом, оказывающие успокаивающее действие, механизм которого неясен. При боли, связанной с тромбированием наружных геморроидальных узлов, можно назначать нестероидные противовоспалительные препараты.

Амбулаторные процедуры В отдельных случаях проводится простая эксцизия наружных геморроидальных узлов с тромбозом, что быстро устраняет боль; после инфильтрации 1%-ным раствором лидокаина иссекают тромбированную порцию узлов, дефект ушивают рассасывающейся лигатурой. Пациенты с внутренним геморроем I и II степени и некоторые пациенты с внутренним геморроем III степени (см. таблицу Классификация внутреннего геморроя), которые не отвечают на симптоматическое лечение, часто могут эффективно лечиться амбулаторно с помощью следующих процедур (см. также Руководство по клинической практике 2018 года Американского общества колоно- и ректальной хирургии). Инъекционная склеротерапия с помощью 5% раствора фенола в растительном масле или других склерозирующих средств можно применять для лечения кровотечений при внутреннем геморрое. Кровотечение прекращается хотя бы на определенный срок. Лигирование резиновыми кольцами применяется при больших пролабирующих внутренних геморроидальных узлах, кровоточащем внутреннем геморрое, либо если консервативное лечение оказалось неэффективным. При одновременном наличии наружного и внутреннего геморроя проводят лигирование только внутреннего геморроя. Внутренние узлы захватывают и проводят через растянутую резиновую петлю диаметром ½ см, затем петля сбрасывается, вызывая некроз узла и отторжение. Как правило, лигирование одного узла проводится с интервалом 2 недели; может потребоваться от 3 до 6 процедур. Иногда за одно посещение лигируют несколько узлов, но это может быть причиной сильной боли. При наружном геморрое нельзя использовать бандаж. Инфракрасная фотокоагуляция применяется для достижения абляции непролабирующих кровоточащих внутренних геморроидальных узлов, либо при неэффективности предшествующего лигирования.

Хирургическая геморроидэктомия Хирургическая геморроидэктомия показана пациентам, у которых другие формы лечения не привели к желаемому эффекту, и пациентам с внутренним геморроем IV степени. В послеоперационном периоде часто отмечаются как значительная болезненность, так и задержка мочи и запор. Степлерная геморроидопексия является альтернативным методом лечения периферического геморроя и реже приводит к послеоперационным болям, но имеет более высокие риски возврата заболевания и возникновения осложнений, чем при использовании традиционной геморроидэктомии. Выполнение геморроидальной тро... Видео