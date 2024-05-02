Эндофтальмит – это острый панувеит, вызванный обычно бактериальной инфекцией.

Большинство случаев бактериального эндофтальмита вызывают грамположительные бактерии, такие как Staphylococcus epidermidis или S. aureus (1). Эндофтальмит, вызванный грамотрицательными микроорганизмами, характеризуется более высокой вирулентностью и менее благоприятным прогнозом. Случаи эндофтальмита, вызванного грибами или простейшими, достаточно редки. Большинство случаев развиваются после офтальмологических операций или проникающей травмы глаза (2). Реже встречаются случаи гематогенного распространения инфекции после общехирургических и стоматологических процедур или, как осложнение, эндогенного введения (капельница или внутривенные инъекции) лекарственных препаратов. (См. также Обзор увеита (Overview of Uveitis).)

Эндофтальмит Изображение © Springer Science+Business Media

Эндофтальмит является медицинским неотложным состоянием, потому что вопрос возобновления зрения напрямую зависит от времени, прошедшего до начала терапии. В редких случаях нелеченная внутриглазная инфекция выходит за границы структур глаза, и воспаление поражает глазницу и ЦНС.

Экзогенный эндофтальмит обычно является причиной сильной боли в глазах и ухудшения зрения. Признаки включают в себя

Интенсивную гиперемию конъюнктивы и внутриглазное воспаление в передней камере и стекловидном теле

Потерю красного рефлекса с глазного дна

Отек век (иногда)

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Диагностика эндофтальмита Клиническая оценка

Микробиологические тесты (например, окраска по Граму и взятие аспирата при эндогенном эндофтальмите, посев культуры крови и мочи) Эндофтальмит следует заподозрить у пациентов из группы риска, особенно у тех, кто недавно перенес операцию на глазах или травму. Необходимо также провести бактериологическое исследование с окраской аспирата из передней камеры и стекловидного тела по Граму. Пациентам, у которых подозревается эндофтальмит эндогенной природы, необходимо выполнить посев крови и мочи.