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Эндофтальмит

Авторы:Kara C. LaMattina, MD, Boston University School of Medicine
Проверено/пересмотрено мая 2024

Эндофтальмит – это острый панувеит, вызванный обычно бактериальной инфекцией.

Большинство случаев бактериального эндофтальмита вызывают грамположительные бактерии, такие как Staphylococcus epidermidis или S. aureus (1). Эндофтальмит, вызванный грамотрицательными микроорганизмами, характеризуется более высокой вирулентностью и менее благоприятным прогнозом. Случаи эндофтальмита, вызванного грибами или простейшими, достаточно редки. Большинство случаев развиваются после офтальмологических операций или проникающей травмы глаза (2). Реже встречаются случаи гематогенного распространения инфекции после общехирургических и стоматологических процедур или, как осложнение, эндогенного введения (капельница или внутривенные инъекции) лекарственных препаратов. (См. также Обзор увеита (Overview of Uveitis).)

Эндофтальмит является медицинским неотложным состоянием, потому что вопрос возобновления зрения напрямую зависит от времени, прошедшего до начала терапии. В редких случаях нелеченная внутриглазная инфекция выходит за границы структур глаза, и воспаление поражает глазницу и ЦНС.

Экзогенный эндофтальмит обычно является причиной сильной боли в глазах и ухудшения зрения. Признаки включают в себя

  • Интенсивную гиперемию конъюнктивы и внутриглазное воспаление в передней камере и стекловидном теле

  • Потерю красного рефлекса с глазного дна

  • Отек век (иногда)

Справочные материалы

  1. 1. Schiedler V, Scott IU, Flynn HW Jr, et al: Culture-proven endogenous endophthalmitis: Clinical features and visual acuity outcomes. Am J Ophthalmol 137(4):725–731, 2004. https://doi.org/10.1016/j.ajo.2003.11.013

  2. 2. Keynan Y, Finkelman Y, Lagacé-Wiens P: The microbiology of endophthalmitis: Global trends and a local perspective. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 31(11):2879-2886, 2012. doi: 10.1007/s10096-012-1659-x

Диагностика эндофтальмита

  • Клиническая оценка

  • Микробиологические тесты (например, окраска по Граму и взятие аспирата при эндогенном эндофтальмите, посев культуры крови и мочи)

Эндофтальмит следует заподозрить у пациентов из группы риска, особенно у тех, кто недавно перенес операцию на глазах или травму. Необходимо также провести бактериологическое исследование с окраской аспирата из передней камеры и стекловидного тела по Граму. Пациентам, у которых подозревается эндофтальмит эндогенной природы, необходимо выполнить посев крови и мочи.

Лечение эндофтальмита

  • Интравитреальное введение антибиотиков

  • При эндогенном эндофтальмите антимикробные препараты вводят интравитреально и внутривенно

  • В тяжелых случаях возможно проведение витрэктомии и интраокулярное введение кортикостероидов

Лечение следует начинать с назначения антибиотиков широкого спектра (например, ванкомицин и цефтазидим) интравитреально. Пациентам с эндогенным эндофтальмитом следует назначать антимикробные препараты как интравитреально, так и внутривенно. Терапию можно корректировать на основании данных культурологического исследования с учетом чувствительности микроорганизмов.

Прогноз по зрению обычно неблагоприятный, даже при своевременном и адекватном лечении. Пациентам, у которых на первичном врачебном приеме имеется зрение лишь на уровне счета пальцев или хуже, показана витрэктомия и назначение кортикостероидов для внутриглазного применения или, если возможно, системного действия (1). Однако, следует учесть, что кортикостероиды противопоказаны при грибковом эндофтальмите.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Morris RE, Kuhn F: Complete and early vitrectomy for endophthalmitis. Eur J Ophthalmol 31(6):2794-2795, 2021. doi: 10.1177/11206721211021185

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