В русскоязычной литературе – симпатическая офтальмия (мигрирующая офтальмия) – это воспаление увеального тракта после травмы или операции на другом глазу.

Метастатическая офтальмия является редким гранулематозным увеитом, который возникает после проникающей травмы или хирургическом вмешательстве на другом глазу. По оценкам, симпатическая офтальмия возникает у 0,2–0,5% людей после проникающих ранений глаза и примерно у 0,1% пациентов после внутриглазных операций (1). В основе заболевания лежит аутоиммунная реакция, направленная на меланинсодержащие клетки сосудистой оболочки. Считается, что этот же механизм имеет место и в развитии Болезни Фогта-Коянаги-Харада. В большинстве случаев увеит появляется в течение 2–12 недель после травмы или хирургического вмешательства. Отдельные случаи симпатической офтальмии могут возникать как уже через 1 неделю, так даже через 30 лет после первичной травмы или операции.

Симптомы гранулематозного увеита могут появляться при вовлечении в процесс любого или всех сегментов глаза. Симптомы, как правило, включают «мушки» и ухудшение зрения. Часто встречаются экссудативные отслойки и хориоидит.

Диагноз ставится на основе клинических данных.

(См. также Обзор увеита (Overview of Uveitis).)

Справочные материалы 1. Marak GE, Jr: Recent advances in sympathetic ophthalmia. Surv Ophthalmol 24(3):141-156, 1979. doi: 10.1016/0039-6257(79)90018-3