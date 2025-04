Анизокория

Самая распространенная причина анизокории

Физиологическая (присутствует примерно у 20% людей): разница в диаметре зрачков при физиологической анизокории обычно не превышает 1 мм.

Другие причины развития анизокории рассмотрены в таблицу Причины анизокории [Some Common Causes of Anisocoria].

Таблица Причины анизокории Таблица

Многие заболевания сопровождаются анизокорией, развивающейся из-за дисфункции радужки или неврологической патологии, но, как правило, они проявляются и другими, более серьезными симптомами (например, увеит, инсульт, субарахноидальное кровотечение, острая закрытоугольная глаукома).