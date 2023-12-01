Анизокория

Сбор анамнеза текущего заболевания включает выяснение наличия, происхождения и продолжительности симптомов. Важно узнать, была ли у пациента в прошлом травма глаза или головы.

При обследовании других систем необходимо обратить внимание на симптомы, свидетельствующие о наличии первичных заболеваний, таких как пороки развития или хромосомные мутации (врожденные дефекты), птоз, кашель, боли в груди, диспноэ (синдром Горнера), поражения половых органов, аденопатия, сыпь, лихорадка (сифилис), головная боль или прочие неврологические симптомы (синдром Горнера или паралич III пары черепных нервов).

При сборе анамнеза жизни необходимо выяснить, какие лекарственные средства принимал пациент и были ли у него в прошлом офтальмологические заболевания или операции.