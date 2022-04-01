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﻿Анатомия глаза

Авторы:Leila M. Khazaeni, MD, Loma Linda University School of Medicine
Проверено/пересмотрено апр. 2022

Для полноценного обследования офтальмологического пациента необходимо иметь представление об анатомии глаза.

Поперечный срез глаза

Цинновы связки поддерживают хрусталик, а мышцы цилиарного тела обеспечивают аккомодацию. Цилиарное тело также вырабатывает водянистую влагу, которая наполняет переднюю и заднюю камеры глаза; влага вытекает через зрачок в переднюю камеру преимущественно через Шлеммов канал. Радужка регулирует количество света, поступающего в глаз, регулируя размер центрального отверстия - зрачка. Изображение фокусируется на сетчатке. Центральная ямка является самой четкой областью остроты зрения. Конъюнктива покрывает собой глазное яблоко до лимба, а также выстилает изнутри верхнее и нижнее веко. Эпителий, покрывающий роговицу отличается от эпителия конъюнктивы, он также более чувствителен.

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