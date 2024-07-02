Язва роговицы

Начальная терапия местным антибиотиком широкого спектра действия

Более специфичная антимикробная терапия после установления этиологии

Лечение язв роговицы может включать антимикробные препараты, мидриатики, а иногда и кортикостероиды (1). Лечение всех язв, независимо от их причины, начинается с применения глазных капель моксифлоксацина 0,5% или гатифлоксацина 0,3–0,5% при небольших язвах и усиленных (выше базовой концентрации) капель с антибиотиками, такими как тобрамицин 15 мг/мл и цефазолин 50 мг/мл при более выраженных язвах, особенно тех, которые находятся вблизи или вовлекают в патологический процесс центральную часть роговицы. Начальная терапия предполагает частое применение лекарственных препаратов (например, первые 4 дозы каждые 15 минут, затем каждый час круглосуточно). Наложение пластыря противопоказано, поскольку оно создает застойную, теплую среду, благоприятствующую росту бактерий и препятствующую применению местных лекарственных средств.

Простой герпес лечится трифлуридином или ганцикловиром в виде геля. Предпочтительны глазные капли, но если пациенты не могут гарантированно закапывать капли или же капли недоступны, можно использовать пероральные препараты, такие как валацикловир или ацикловир.

Грибковые инфекции лечатся местными противогрибковыми каплями, такими как натамицин (препарат выбора при нитчатых грибках, например, при фузариозе), амфотерицин В (препарат выбора при дрожжевых грибках, например, при кандидозе) или иногда вориконазолом (который менее эффективен, но имеет самый широкий спектр действия). При глубоких инфекциях может потребоваться добавление вориконазола, кетоконазола, флуконазола или итраконазола перорально.

Если обнаружена акантамеба, то терапия может включать местное применение пропамидина, неомицина и полигексаметиленбигуанида или хлоргексидина с добавлением миконазола, клотримазола или перорального приема кетоконазола или итраконазола. Капли применяют часто до тех пор, пока не станет очевидным клиническое улучшение, затем дозу постепенно снижают и продолжают в течение нескольких месяцев, пока не исчезнет все воспаление. Полигексаметилен бигуанидин (не зарегистрирован в РФ) и хлоргексидин не продаются в готовых формах, пригодных для глазных инстилляций, но могут быть приготовлены по рецепту в аптеке. Пероральный милтефозин может быть использован при резистентных случаях.

Терапия язв любой этиологии может включать циклоплегики, такие как атропин 1%-ный или скополамин 0,25%-ный по 1 капле 3 раза/день, для уменьшения болезненных ощущений и предотворащения образования задних синехий. В тяжелых случаях проводится удаление инфицированного эпителия или сквозная кератопластика. Пациенты, у которых могут возникнуть трудности с применением глазных капель в домашних условиях или у которых имеются большие, центрально расположенные или рефрактерные язвы, могут нуждаться в госпитализации.

Тщательно отобранных пациентов можно лечить с помощью капельных препаратов кортикостероидов (например, преднизолона ацетат). При местном применении кортикостероидов окончательный вид рубца и окончательный показатель остроты зрения могут не улучшиться. Местные кортикостероиды уменьшают боль и светобоязнь, и существенно улучшают показатели остроты зрения. Поскольку риск ухудшения динамики течения язвы очень мал, добавление топических кортикостероидов показано только тогда, когда пациенту необходимо вернуться к нормальной жизни (например, к работе, вождению) как можно скорее. Следует отметить, что кортикостероиды местного действия противопоказаны, если подозревается или диагностирован герпетический кератит. Такое лечение должно назначаться только офтальмологами и должно быть ограничено для пациентов, у которых клинические и микробиологические данные указывают на благоприятный ответ на антибактериальную терапию, и за состоянием которых можно внимательно следить.