Периферический язвенный кератит – это воспаление и изъязвление роговицы, которое часто развивается при хронических системных ревматических заболеваниях. Приводит к раздражению глаза и снижению зрения.

Периферический язвенный кератит — это опасное изъязвление роговицы; оно часто возникает при системных ревматических заболеваниях тканей, которые являются активными, длительно текущими или и теми, и другими, такими как ревматоидный артрит (РА), гранулематоз с полиангиитом (прежде называемым гранулематозом Вегенера), и рецидивирующий полихондрит.

У пациентов часто развивается пониженное зрение, светобоязнь и ощущение инородного тела. Серповидный участок помутнения, вызванный инфильтрацией лейкоцитов, развивается на периферии роговицы Язвы, которые окрашиваются флуоресцеином, развиваются вскоре после помутнения на периферии роговицы. Это обратно обычной инфекционной язве, которая начинается с дефекта эпителия, а затем развивается помутнение. Чтобы исключить бактериальную, грибковую инфекцию и вирус простого герпеса, необходимо сделать посев культуры из язвы и краев век.

Кератит (периферический язвенный) Изображение DR M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Среди пациентов с системным ревматическим заболеванием и периферическим язвенным кератитом уровень смертности в течение 10 лет после постановки диагноза составлял около 40–50%% (обычно из-за инфаркта миокарда) без лечения и около 8% при применении системной цитотоксической терапии (1); однако сейчас при применении иммуносупрессивной терапии прогноз стал лучше.

Любой больной с периферическим язвенным кератитом сразу же должен быть направлен к офтальмологу (2). Системный циклофосфамид, другие иммунодепрессанты или биологические препараты, такие как ритуксимаб и этанерцепт, применяются в лечении кератита, угрожающего жизни васкулита и фонового системного ревматического заболевания. Лечение также включает в себя местные подходы для контроля воспаления (например, тканевой клей и бандажные контактные линзы) и восстановление повреждения (например, трансплантаты в виде заплаты). Помимо этого, в схему лечения часто включают ингибиторы коллагеназы, тетрациклин или местно 20%-ный N-ацетилцистеин.