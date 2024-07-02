Обычно тканевой подбор не проводится. Трупный материал может использоваться, если нет подозрения на наличие передаваемой инфекции.

Пересадка роговицы может быть выполнена с использованием общей анестезии или местной анестезии с внутривенным введением седативных препаратов.

Местные антибиотики используются после операции в течение нескольких недель, а местные глюкокортикоиды – в течение нескольких месяцев. Для того чтобы защитить глаз от нечаянной травмы после трансплантации, больной носит повязку, очки и солнцезащитные очки.

Пересадка роговицы Изображение RALPH C. EAGLE, JR./SCIENCE PHOTO LIBRARY

Если в операции была задействована вся толщина роговицы (сквозная кератопластика), достижение максимальной остроты зрения может занять до 18 месяцев вследствие изменения рефракции после удаления шва, заживления раны и/или исправления роговичного астигматизма.

При заболеваниях роговицы, ограниченных стромой роговицы и хорошо функционирующим эндотелием, таких как кератоконус, при применении техники пересадки роговицы, известной как глубокая передняя пластинчатая кератопластика (DALK), донорская ткань роговицы заменяет только строму и эпителий роговицы. Эта операция технически сложнее, и на ее проведение требуется больше времени, чем на пересадку всей толщины роговицы.

При заболеваниях, когда строма роговицы чистая, имеет гладкую стромальную поверхность с нормальной кривизной и только эндотелий роговицы не функционирует достаточным образом (например, при дистрофии Фукса, буллезной кератопатии в результате операции по удалению катаракты), трансплантации подлежит только эндотелий роговицы. При трансплантации эндотелия роговицы используются 2 метода: эндотелиальная кератопластика с удалением десцеметовой мембраны (DSEK) и новейшая методика –эндотелиальная кератопластика с трансплантацией десцеметовой мембраны (DMEK). DMEK использует более тонкий трансплантат, чем DSEK и имеет лучшие результаты (например, более быстрое заживление, меньше отторжений и достижение лучшей остроты зрения) по сравнению с DSEK и трансплантацией роговицы на всю толщину. Тем не менее, DMEK является более сложной техникой и чаще требует дополнительных операций для коррекции осложнений (например, репозиции выскользнувшего из своего местоположения трансплантата).

У пациентов с дистрофией роговицы Фукса, затрагивающей только центральную часть роговицы, использовался другой метод трансплантации роговицы, который называют только удалением десцеметовой мембраны (УДМ, не настоящая трансплантация, потому что ничего не трансплантируется). Центральный эндотелий роговицы удаляется, а местное применение ингибиторов рокиназы ускоряет миграцию клеток периферического эндотелия роговицы для заполнения дефекта. Мигрировавшие клетки уменьшают отек стромы роговицы и улучшает зрение. Разрыв глазного яблока при незначительной травме вызывает меньше опасений, поскольку разрез очень мал. Отек роговицы не очевиден у всех пациентов. В этом случае можно провести ЭКДМ или ЭКУДМ.