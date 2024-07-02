Патологии роговицы Введение

Симптомы, указывающие на поражение роговицы (в отличие от обычного конъюнктивита), включают одностороннее поражение, боль (ощущение инородного тела и боль, а не только ощущение песка), особенно при воздействии света (светобоязнь), и снижение остроты зрения.

Заболевания роговицы включают следующее:

Исследование роговицы требует окрашивания флуоресцеином и, если возможно, осмотр с помощью щелевой лампы и иногда микробиологическое исследование. Пациенты с симптомами или признаками кератита должны быть направлены к офтальмологу.