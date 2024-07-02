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Патологии роговицы Введение

Авторы:Vatinee Y. Bunya, MD, MSCE, Scheie Eye Institute at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено июл. 2024

Симптомы, указывающие на поражение роговицы (в отличие от обычного конъюнктивита), включают одностороннее поражение, боль (ощущение инородного тела и боль, а не только ощущение песка), особенно при воздействии света (светобоязнь), и снижение остроты зрения.

Заболевания роговицы включают следующее:

Исследование роговицы требует окрашивания флуоресцеином и, если возможно, осмотр с помощью щелевой лампы и иногда микробиологическое исследование. Пациенты с симптомами или признаками кератита должны быть направлены к офтальмологу.

Здравый смысл и предостережения

  • Необходимо провести исследование на щелевой лампе и окрашивание флуоресцеином, если у пациента имеются покраснение глаз, боль, ощущение инородного тела, и/или снижение остроты зрения.

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