Кератомаляция – это дегенерация роговицы, вызванная дефицитом питания.

Кератомаляция вызывается дефицитом витамина А у пациентов с недостаточно калорийным белковым питанием. Заболевание проявляется помутневшей сухой роговицей. Часто развивается изъязвление роговицы с ее вторичным инфицированием. Поражаются также слезные железы и конъюнктива.

Отсутствие слезы вызывает чрезмерную сухость глаз и пенистые выделения, появляющиеся на височной и часто носовой стороне конъюнктивы глазного яблока (пятна Бито). Может возникнуть ночная слепота.

Бляшки Бито Скрыть подробности На данной фотографии показаны отдельные пенистые участки (бляшки Бито, отмеченные кругом) на конъюнктиве. © Springer Science+Business Media

Более детально с этим заболеванием и его специфической терапией можно ознакомиться в главе, см. Недостаточность витамина А.