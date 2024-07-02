Герпетический кератит

Местно ганцикловир или трифлуридин

Перорально или внутривенно ацикловир или валацикловир

При стромальном кератите и увеите к антибактериальным средствам рекомендуется добавлять местные кортикостероиды

Чаще всего лечением пациентов с кератитом занимается офтальмолог. Если в процесс вовлекается строма или сосудистая оболочка, обращение к офтальмологу является обязательным (1).

Дендритный (эпителиальный) кератит можно лечить местными медикаментозными средствами (например, ганцикловиром или трифлуридином). Местная терапия обычно эффективна, дозу препаратов постепенно снижают в течение 2–3 недель.

Как другой вариант также эффективна пероральная терапия (например, ацикловир или валацикловир). Ацикловир или валацикловир могут быть назначены в качестве подавляющей терапии для предотвращения частых рецидивов, а также для сохранения зрения у пациентов, у которых имеется угроза его потери. Для пациентов с нарушением функции почек доза каждого препарата должна быть скорректирована.

Лечение больных со сниженным иммунитетом обычно включает внутривенное введение антивирусных средств (например, ацикловир).

При эпителиальном кератите противопоказаны местные глюкокортикоиды, но они могут быть эффективны при использовании их в сочетании с противовирусными средствами на более поздней стадии заболевания при присоединении стромального (дисковидного) кератита или увеита. В таких случаях пациентам может быть назначен преднизолона ацетат.

Если эпителий, окружающий древовидный дефект, прикреплен неплотно и отечен, ускорить заживление может его удаление аппликатором с ватным наконечником перед началом медикаментозной терапии. Местное лечение фотофобии включает атропин 1%-й раствор и скополамин 0,25%-й раствор 3 раза в сутки.