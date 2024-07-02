Буллезная кератопатия – это появление эпителиальных булл (пузырей) в роговице, возникающих при патологии эндотелия роговицы.
Этиология буллезных кератопатий
Причиной буллезной кератопатии является отек роговицы, развивающийся из-за неспособности роговичного эндотелия нормально поддерживать прозрачное, обезвоженное состояние роговицы. Самой частой причиной буллезной кератопатии является эндотелиальная дистрофия Фукса или повреждение эндотелия роговицы.
Дистрофия Фукса - генетическое заболевание, которое вызывает двустороннюю прогрессирующую потерю эндотелиальных клеток роговицы, иногда приводящую к симптоматической буллезной кератопатии в возрасте от 50 до 60 лет. Дистрофия Фукса может наследоваться по аутосомно-доминантному типу с неполной пенетрантностью.
Травма эндотелия роговицы может произойти во время интраокулярной операции (например, при удалении катаракты) или после установки имплантата интраокулярной линзы неправильной конструкции или в неправильном положении. Буллезная кератопатия, возникающая после удаления катаракты, называется псевдофакичной (если ИОЛ была имплантирована) или афакичной (если ИОЛ отсутствует).
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Симптомы и признаки буллезных кератопатий
Субэпителиальные буллы, заполненные жидкостью, образуются на поверхности роговицы по мере набухания стромы роговицы (более глубокого слоя плотной соединительной ткани роговицы), что приводит к снижению остроты зрения, потере контрастного зрения, бликам и светобоязни. Иногда волдыри разрываются, вызывая боль и ощущение инородного тела. Бактериальное инфицирование буллы в этом случае может приводить к возникновению язвы роговицы.
Диагностика буллезных кератопатий
Обследование с помощью щелевой лампы
Ультразвуковая пахиметрия
При обследовании с помощью щелевой лампы при всех типах буллезной кератопатии выявляют буллы эпителия роговицы и отек стромы роговицы. Дистрофия Фукса также сопровождается множественными мелкими разрастаниями (guttata) на поверхности эндотелия и/или утолщением десцеметовой мембраны, придающие задней поверхности роговицы вид «побитого металла». Все симптомы и признаки обычно усиливаются сразу после пробуждения пациентов и улучшаются в течение дня. Это связано с тем, что влага накапливается и отек усиливается, когда глаза закрыты во время сна, и постепенно высыхает за счет испарения, когда глаза открыты.
Также для диагностики всех типов буллезной кератопатии нужно наличие увеличения толщины роговицы по данным ультразвуковой пахиметрии.
Лечение буллезных кератопатий
Гипертонические препараты местного применения, медикаменты для снижения внутриглазного давления, а также трансплантация роговицы
Лечение проводится офтальмологом и включает использование дегидратирующих медикаментозных средств (например, гипертонического [5%] раствора хлорида натрия в форме капель и мази), препаратов, снижающих внутриглазное давление, и периодическое кратковременное использование терапевтических мягких контактных линз при слабо и умеренно выраженной симптоматике, а также медикаментозное лечение вторичной микробной инфекции. Когда этих методов лечения недостаточно для восстановления функционального зрения, обычно помогает трансплантация роговицы.
Основные положения
Причиной буллезной кератопатии является отек роговицы, чаще всего вследствие эндотелиальной дистрофии роговицы Фукса или травмы эндотелия роговицы.
Образуются субэпителиальные буллы, заполненные жидкостью, что приводит к снижению остроты зрения, потере контраста, бликам и светобоязни.
При осмотре с помощью щелевой лампы выявляются буллы эпителия роговицы и отек стромы роговицы.
Требуется лечение у офтальмолога.