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Буллезная кератопатия

Авторы:Vatinee Y. Bunya, MD, MSCE, Scheie Eye Institute at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено июл. 2024

Буллезная кератопатия – это появление эпителиальных булл (пузырей) в роговице, возникающих при патологии эндотелия роговицы.

Этиология буллезных кератопатий

Причиной буллезной кератопатии является отек роговицы, развивающийся из-за неспособности роговичного эндотелия нормально поддерживать прозрачное, обезвоженное состояние роговицы. Самой частой причиной буллезной кератопатии является эндотелиальная дистрофия Фукса или повреждение эндотелия роговицы.

Дистрофия Фукса - генетическое заболевание, которое вызывает двустороннюю прогрессирующую потерю эндотелиальных клеток роговицы, иногда приводящую к симптоматической буллезной кератопатии в возрасте от 50 до 60 лет. Дистрофия Фукса может наследоваться по аутосомно-доминантному типу с неполной пенетрантностью.

Травма эндотелия роговицы может произойти во время интраокулярной операции (например, при удалении катаракты) или после установки имплантата интраокулярной линзы неправильной конструкции или в неправильном положении. Буллезная кератопатия, возникающая после удаления катаракты, называется псевдофакичной (если ИОЛ была имплантирована) или афакичной (если ИОЛ отсутствует).

Симптомы и признаки буллезных кератопатий

Субэпителиальные буллы, заполненные жидкостью, образуются на поверхности роговицы по мере набухания стромы роговицы (более глубокого слоя плотной соединительной ткани роговицы), что приводит к снижению остроты зрения, потере контрастного зрения, бликам и светобоязни. Иногда волдыри разрываются, вызывая боль и ощущение инородного тела. Бактериальное инфицирование буллы в этом случае может приводить к возникновению язвы роговицы.

Диагностика буллезных кератопатий

  • Обследование с помощью щелевой лампы

  • Ультразвуковая пахиметрия

При обследовании с помощью щелевой лампы при всех типах буллезной кератопатии выявляют буллы эпителия роговицы и отек стромы роговицы. Дистрофия Фукса также сопровождается множественными мелкими разрастаниями (guttata) на поверхности эндотелия и/или утолщением десцеметовой мембраны, придающие задней поверхности роговицы вид «побитого металла». Все симптомы и признаки обычно усиливаются сразу после пробуждения пациентов и улучшаются в течение дня. Это связано с тем, что влага накапливается и отек усиливается, когда глаза закрыты во время сна, и постепенно высыхает за счет испарения, когда глаза открыты.

Также для диагностики всех типов буллезной кератопатии нужно наличие увеличения толщины роговицы по данным ультразвуковой пахиметрии.

Лечение буллезных кератопатий

  • Гипертонические препараты местного применения, медикаменты для снижения внутриглазного давления, а также трансплантация роговицы

Лечение проводится офтальмологом и включает использование дегидратирующих медикаментозных средств (например, гипертонического [5%] раствора хлорида натрия в форме капель и мази), препаратов, снижающих внутриглазное давление, и периодическое кратковременное использование терапевтических мягких контактных линз при слабо и умеренно выраженной симптоматике, а также медикаментозное лечение вторичной микробной инфекции. Когда этих методов лечения недостаточно для восстановления функционального зрения, обычно помогает трансплантация роговицы.

Основные положения

  • Причиной буллезной кератопатии является отек роговицы, чаще всего вследствие эндотелиальной дистрофии роговицы Фукса или травмы эндотелия роговицы.

  • Образуются субэпителиальные буллы, заполненные жидкостью, что приводит к снижению остроты зрения, потере контраста, бликам и светобоязни.

  • При осмотре с помощью щелевой лампы выявляются буллы эпителия роговицы и отек стромы роговицы.

  • Требуется лечение у офтальмолога.

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