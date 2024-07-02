Причиной буллезной кератопатии является отек роговицы, развивающийся из-за неспособности роговичного эндотелия нормально поддерживать прозрачное, обезвоженное состояние роговицы. Самой частой причиной буллезной кератопатии является эндотелиальная дистрофия Фукса или повреждение эндотелия роговицы.

Дистрофия Фукса - генетическое заболевание, которое вызывает двустороннюю прогрессирующую потерю эндотелиальных клеток роговицы, иногда приводящую к симптоматической буллезной кератопатии в возрасте от 50 до 60 лет. Дистрофия Фукса может наследоваться по аутосомно-доминантному типу с неполной пенетрантностью.

Травма эндотелия роговицы может произойти во время интраокулярной операции (например, при удалении катаракты) или после установки имплантата интраокулярной линзы неправильной конструкции или в неправильном положении. Буллезная кератопатия, возникающая после удаления катаракты, называется псевдофакичной (если ИОЛ была имплантирована) или афакичной (если ИОЛ отсутствует).