Катаракта, как правило, имеет медленное течение, постепенно развиваясь в течение ряда лет. Ранними симптомами могут быть потеря контрастности изображения, чувствительность к яркому свету (то есть ореолы и искры вокруг источников света, не фотофобия), потребность в большей освещенности чтобы лучше видеть, а также неспособность отличить темно-синий цвет от черного. В конечном итоге появляется безболезненная размытость. Степень затуманивания зрения зависит от локализации и распространенности помутнения в хрусталике. Монокулярное двоение или фантомные изображения появляются редко.

При ядерной катаракте ухудшается зрение вдаль. Зрение вблизи может парадоксально улучшаться на ранних стадиях развития заболевания из-за изменения рефракционного индекса хрусталика, и пациенты страдающие старческой дальнозоркостью некоторое время могут читать без очков (второй признак).

Задняя субкапсулярная катаракта непропорционально поражает зрение, потому что помутнение располагается в точке пересечения входящих световых лучей. Такая катаракта в большей степени снижает зрение при сужении зрачка (например, на ярком свету или при чтении). При заднекапсулярной катаракте также более возможны потеря контрастности и симптом «засвета» (цветные кольца и эффект свечения звезды вокруг источников света), особенно от ярких источников света или фар машин во время вождения в ночное время.

Катаракту Изображение WESTERN OPHTHALMIC HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Иногда при катаракте происходит набухание хрусталика, что приводит к выталкиванию радужки поверх трабекулярной сети с закрытием последней, снижению оттока внутриглазной жидкости и вследствие - к развитию вторичной закрытоугольной глаукомы и появлению болевого симптома.