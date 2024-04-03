Эпиретинальная мембрана – это тонкая фиброзная мембрана, которая образуется поверх сетчатки и сокращает, сморщивает нижележащую сетчатку и нарушает зрение.

Эпиретинальная мембрана обычно образуется у пациентов в возрасте старше 50 лет и наиболее распространена среди пожилых пациентов (старше 75 лет).

К факторам риска образования мембраны относят:

В большинстве случаев этиология заболевания неизвестна (1).

К клиническим проявлениям относят помутнение или искажение зрения (например, прямые линии могут казаться изогнутыми). Многие пациенты описывают свое состояние так, как будто они смотрят сквозь целлофановую пленку. Диагноз ставится на основании офтальмоскопии и оптической когерентной томографии.

Большинство пациентов не нуждается в лечении. При значительных нарушениях зрения, мембрана может быть устранена хирургически (витрэктомия с удалением мембраны).