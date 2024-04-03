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Эпиретинальная мембрана

(синдром макулярной складки, целлофановая макулопатия, премакулярный фиброз)

Авторы:Sonia Mehta, MD, Vitreoretinal Diseases and Surgery Service, Wills Eye Hospital, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено Изменено апр. 2024
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Эпиретинальная мембрана – это тонкая фиброзная мембрана, которая образуется поверх сетчатки и сокращает, сморщивает нижележащую сетчатку и нарушает зрение.

Эпиретинальная мембрана обычно образуется у пациентов в возрасте старше 50 лет и наиболее распространена среди пожилых пациентов (старше 75 лет).

К факторам риска образования мембраны относят:

В большинстве случаев этиология заболевания неизвестна (1).

К клиническим проявлениям относят помутнение или искажение зрения (например, прямые линии могут казаться изогнутыми). Многие пациенты описывают свое состояние так, как будто они смотрят сквозь целлофановую пленку. Диагноз ставится на основании офтальмоскопии и оптической когерентной томографии.

Большинство пациентов не нуждается в лечении. При значительных нарушениях зрения, мембрана может быть устранена хирургически (витрэктомия с удалением мембраны).

Общие справочные материалы

  1. 1. Fung AT, Galvin J, Tran T: Epiretinal membrane: A review. Clin Exp Ophthalmol 49(3):289-308, 2021. doi: 10.1111/ceo.13914

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