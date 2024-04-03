Выделяют 3 вида отслойки сетчатки: регматогенную (связанную с ее разрывом), тракционную и серозную (экссудативную). Тракционная и серозная отслойки сетчатки не связаны с разрывом и называются нерегматогенными.

Регматогенная отслойка встречается наиболее часто. Выделяют следующие факторы риска (1):

Миопия

Предшествующее хирургическое лечение катаракты

Травма глаза

Решетчатая дегенерация сетчатки

Отслоение сетчатки в семейном анамнезе

Тракционная отслойка может возникать при натяжении в области витреоретинальных сращений, образующихся при пролиферативной диабетической или серповидно-клеточной ретинопатии.

Серозная отслойка возникает при транссудации жидкости в субретинальное пространство. Причины включают тяжелый увеит, особенно при болезни Фогта – Каянаги – Харада, хориоидальные гемангиомы, а также первичный или метастатический рак сосудистой оболочки глаза (см. Онкологические заболевания, поражающие сетчатку).