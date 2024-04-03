Окклюзия центральной вены сетчатки и ветвей центральной вены сетчатки

При макулярном отеке: внутриглазное введение анти-VEGF препаратов, имплантата с дексаметазоном и/или триамцинолона ацетонидом

В некоторых случаях отека макулы при окклюзии ветвей центральной вены сетчатки проводится фокальная лазерная коагуляция

При развитии неоваскуляризации показана панретинальная лазерная фотокоагуляция

Лечение окклюзии ветвей центральной вены сетчатки у пациентов с отеком макулы, в том числе в области ямки, обычно включает внутриглазное введение анти-VEGF препарата (например, ранибизумаба, афлиберцепта или бевацизумаба), интравитреальную инъекцию фарицимаба, внутриглазную инъекцию триамцинолона или имплантирование дексаметазона медленного высвобождения. Эти методы также могут быть использованы для лечения окклюзии центральной вены сетчатки у пациентов с макулярным отеком. При таком лечении зрение значительно улучшается у 50% пациентов с макулярным отеком вследствие окклюзии ветвей центральной вены сетчатки (1).

Фокальная лазерная коагуляция также может быть использована при окклюзии ветвей центральной вены сетчатки с отеком макулы (2), но данный метод менее эффективен, чем внутриглазное введение анти-VEGF препарата или имплантата с дексаметазоном. Фокальная лазерная коагуляция обычно не эффективна при лечении макулярного отека вследствие окклюзии центральной вены сетчатки.

Если неоваскуляризация сетчатки или переднего сегмента развивается после окклюзии центральной вены или ее ветвей, панретинальная лазерная коагуляция должна быть сделана как можно скорее, чтобы уменьшить кровоизлияние в стекловидное тело и предотвратить развитие неоваскулярной глаукомы.