Злокачественное поражение сетчатки

Хориоидальная меланома возникает из хориоидальных меланоцитов. Она является самым распространенным раком глаза, заболеваемость составляет 1:2500 среди белого населения. Среди темнокожего населения заболевание менее распространено. Чаще всего меланома возникает в возрасте от 55 до 60 лет (1). Она может носить как локальный характер, так и отдавать множественные метастазы, которые могут привести к летальному исходу.

Симптомы появляются поздно и включают потерю зрения и признаки отслойки сетчатки.

Хороидальная меланома Изображение © Springer Science+Business Media

Диагноз устанавливается с помощью оф­тальмоскопии, при необходимости дополняемой ультразвуко­вым сканированием глаза, компьютерной томографией, флуоресцентной томографией и последовательными фотографиями.

Небольшие опухоли лечат с помощью лазерной терапии, радиации или радиоактивных имплантов, что позволяет сохранить зрение и спасти пораженный глаз. В редких случаях используется локальная резекция. При большой опухоли выполняется энуклеация глаза.