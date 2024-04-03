Злокачественное поражение сетчатки

Злокачественная опухоль сетчатки обычно начинается в хороиде, сосудистом слое ткани между склерой и сетчаткой. Поскольку сетчатка фиксирована к ней, а также получает от нее половину своего кровоснабжения, рак данной локализации с большой вероятностью вызывает нарушения зрения.
Хороидальная меланома
Хориоидальная меланома возникает из хориоидальных меланоцитов. Она является самым распространенным раком глаза, заболеваемость составляет 1:2500 среди белого населения. Среди темнокожего населения заболевание менее распространено. Чаще всего меланома возникает в возрасте от 55 до 60 лет (1). Она может носить как локальный характер, так и отдавать множественные метастазы, которые могут привести к летальному исходу.
Симптомы появляются поздно и включают потерю зрения и признаки отслойки сетчатки.
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Диагноз устанавливается с помощью офтальмоскопии, при необходимости дополняемой ультразвуковым сканированием глаза, компьютерной томографией, флуоресцентной томографией и последовательными фотографиями.
Небольшие опухоли лечат с помощью лазерной терапии, радиации или радиоактивных имплантов, что позволяет сохранить зрение и спасти пораженный глаз. В редких случаях используется локальная резекция. При большой опухоли выполняется энуклеация глаза.
Общие справочные материалы
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Хориоидальные метастазы
Хориоидальные метастазы встречаются довольно часто, потому что сосудистая оболочка глаза обильно кровоснабжается. Наиболее распространенными первичными раками являются рак молочной железы у женщин и легких у мужчин (1).
Симптомы появляются поздно и включают потерю зрения и признаки отслойки сетчатки.
Заболевание часто выявляется как случайная находка в ходе плановой офтальмоскопии. Потом обычно следует ультразвуковое исследование глаза и диагноз подтверждается тонкоигольной биопсией.
Лечение зависит от характеристик первичного рака и, как правило, включает системную химиотерапию, лучевую терапию, или комбинацию этих методов.
Общие справочные материалы
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