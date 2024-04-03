Гипертоническая ретинопатия

Резкий подъем артериального давления приводит к обратимому спазму сосудов сетчатки; гипертонический криз может вызвать отек диска зрительного нерва. Более продолжительные и выраженные эпизоды подъема АД провоцируют экссудативную реакцию со стороны сосудов сетчатки, тем самым приводя к повреждению эндотелия и развитию некроза. Другие изменения (например, утолщение стенок артериол, патологический артериовенозный перекрест) развиваются после многих лет повышенного артериального давления. Курение усугубляет проявления гипертонической ретинопатии.

Артериальная гипертензия также является значимым фактором риска других видов поражений сетчатки (например, окклюзия артерий сетчатки или вен сетчатки, диабетическая ретинопатия). Сочетание артериальной гипертензии и сахарного диабета значительно повышает вероятность потери зрения. Также среди пациентов с гипертонической ретинопатией повышен риск поражения сосудов других внутренних органов.