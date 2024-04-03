Возрастная макулярная дистрофия (ВМД)

Выделяют две формы данного заболевания:

Сухую (неэкссудативную или атрофическую): все формы возрастной макулярной дегенерации (ВМД) начинаются как сухая форма. Около 85% пациентов с ВМД страдают сухой формой заболевания (1).

Влажную (экссудативную, или неоваскулярную): влажная форма ВМД развивается у 15% пациентов.

Здоровая сетчатка Изображение Изображение предоставлено Суниром Гаргом, врачом (Sunir Garg, MD).

Возрастная макулярная дегенерация (сухая форма, промежуточная) Изображение Изображение предоставлено Суниром Гаргом, врачом (Sunir Garg, MD).

Возрастная макулярная дегенерация (сухая форма, запущенная) Изображение Изображение предоставлено Суниром Гаргом, врачом (Sunir Garg, MD).

Несмотря на то, что только у 15% пациентов, страдающих ВМД, развивается влажная форма заболевания, 80–90% случаев значительной потери зрения вызваны именно влажной формой ВМД (1).

Возрастная макулярная дегенерация (влажная форма) Изображение PAUL WHITTEN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Сухая форма ВМД вызывает изменения в пигментном эпителии сетчатки, которые обычно видны как темные точечные очаги. Пигментный эпителий сетчатки глаза выполняет важную функцию для сохранения нормального состояния и функционирования колбочек и палочек. Накопление продуктов метаболизма из палочек и колбочек может привести к образованию друз, которые проявляются в виде желтых пятен. Зоны хориоретинальной атрофии (часто упоминающейся как географической атрофия) возникают в более запущенных случаях сухой ВМД. При этом не образуется выступающий макулярный рубец (дисковидный рубец), отсутствуют отек, кровоизлияние или экссудация.

Влажная форма ВДM возникает, когда под сетчаткой развиваются новые аномальные кровеносные сосуды в процессе, называемом хориоидальной неоваскуляризацией (анормальным формированием новых сосудов). Отек диска зрительного нерва или локальное кровоизлияние в этой области могут привести к его элевации и локальной отслойке пигментного эпителия сетчатки. С течением времени нелеченная неоваскуляризация приводит к образованию дисковидного рубца под макулой.