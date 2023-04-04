Антибиотики, предпочтительно системные, но в качестве альтернативы возможно применение местных

Операции при деформациях век и/или помутнении роговицы

Программа SAFE (хирургия, антибиотики, чистота лица, улучшение состояния окружающей среды) в эндемичных районах

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) рекомендует частные или спорадические случаи трахоматозного фолликулярного воспаления лечить местно. ВОЗ также рекомендует местное лечение интенсивного трахоматозного воспаления, но следует рассмотреть и системное лечение. Само по себе трахоматозное рубцевание не требует лечения, пока оно не прогрессирует и вызывает трахоматозный трихиаз.

При системной терапии эффективен (в 78–95% случаев) пероральный прием разовой дозы азитромицина 20 мг/кг (максимум 1 г). Дополнительным преимуществом использования перорального азитромицина является достоверное снижение общей детской смертности. Альтернативой является эритромицин по 500 мг 2 раза в день в течение 14 дней или доксициклин по 100 мг 2 раза в день в течение 10 дней (не следует использовать беременным или кормящим женщинам или детям в возрасте до 8 лет). Для местного лечения можно использовать 1% тетрациклиновую мазь в оба глаза 2 раза в сутки в течение 6 недель.

ВОЗ рекомендует операцию на веках при трахоматозном трихиазе (заворот век). Если помутнение роговицы достигло её центральной части, это считается стадией необратимой слепоты, которая не поддается лечению. В богатых ресурсами странах трансплантация роговицы может восстановить зрение. Сложность процедуры и длительный и интенсивный курс реабилитации, направленный на предотвращение отторжения трансплантата и инфицирования, делает пересадку роговицы нецелесообразной для многих пациентов в большинстве стран с ограниченными ресурсами.