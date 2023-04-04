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Трахома

(египетская офтальмия, гранулярный конъюнктивит)

Авторы:Zeba A. Syed, MD, Wills Eye Hospital
Проверено/пересмотрено апр. 2023

Трахома – хронический конъюнктивит, вызываемый Chlamydia trachomatis и характеризующийся прогрессивным течением с периодическими ремиссиями. Данное заболевание является ведущей причиной предотвратимой слепоты во всем мире. Начальные симптомы включают гиперемию конъюнктивы, отек век, фотофобию и повышенное слезоотделение. Позже развиваются неоваскуляризация и рубцевание конъюнктивы, роговицы и век. Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. Лечение местными или системными антибиотиками.

(См. также Обзор заболеванй конъюнктивы и склеры).

Трахома эндемична в ограниченных ресурсами частях Северной Африки, Ближнего Востока, Индийского субконтинента, Австралии и Юго-Восточной Азии и поражает 1,9 миллиона человек. Она также является причиной около 1,4% случаев слепоты во всем мире (1). Возбудитель – Chlamydia trachomatis (серотипы A, B, Ba и С). В Соединенных Штатах трахома редка, иногда встречается среди американских индейцев и иммигрантов. Чаще отмечается у детей, особенно в возрасте от 3 до 6 лет. Дети более старшего возраста и взрослые менее подвержены данному заболеванию благодаря более развитой иммунной системе и соблюдению правил личной гигиены. Трахома на ранних стадиях является высококонтагиозным заболеванием и передается при контактах глаз, глаз с руками, с мошкой или пользовании общими предметами (например, полотенцами, носовыми платками, косметикой).

Общие справочные материалы

  1. 1. Trachoma: World Health Organization. Published October 5, 2022. По состоянию на 20 марта 2023 года.

Симптомы и признаки трахомы

Трахома обычно поражает оба глаза. В системе классификации Всемирной Организации Здравоохранения описано 5 стадий заболевания.

  • Трахоматозное воспаление-фолликулярное (TF): характеризуется 5 или более фолликулами на верхней части тарзальной конъюнктивы

  • Трахоматозное воспаление-интенсивное (TI): характеризуется выраженным воспалительным утолщением тарзальной конъюнктивы, скрывающим более половины глубоких тарзальных сосудов

  • Трахоматозное рубцевание (TS): характеризуется рубцеванием тарзальной конъюнктивы

  • Трахоматозный трихиаз (ТТ): характеризуется трихиазом как минимум одной ресницы

  • Помутнение роговицы (СО): характеризуется хотя бы одним участком помутнения роговицы над зрачком

В редких случаях неоваскуляризация роговицы проходит самостоятельно без лечения и прозрачность роговицы восстанавливается. При лечении и регрессировании заболевания конъюнктива вновь становится гладкой и приобретает серовато-белый цвет. В ходе обследования населения, проживающего в дельте Нила в Египте, трахома была выявлена у 6,5% взрослых, из них 13% имели нарушения зрения и 8% были слепыми.

Диагностика трахомы

  • Клиническая картина (лимфоидные фолликулы на конъюнктиве век, линейные рубцы, паннус роговицы)

Диагноз трахома ставится на основании клинической картины, поскольку лабораторные исследования обычно недоступны в эндемичных регионах. В этом случае диагностическими критериями считаются лимфоидные фолликулы на конъюнктиве век или вдоль лимба роговицы, линейные рубцы на конъюнктиве и паннус роговицы.

C. trachomatis могут быть выделены при культуральном исследовании или идентифицированы с помощью методов амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) и методов иммунофлюоресценции, и тестирование следует проводить, когда оно легко доступно. В условиях ограниченных ресурсов тестирование может быть ограничено случаями диагностической неопределенности. На ранних стадиях трахому от нехламидийного конъюнктивита можно отличить по маленьким базофильным включениям в цитоплазме клеток эпителия конъюнктивы при окраске мазков по Гимзе. Подобные включения также обнаруживают при инклюзивном конъюнктивите у взрослых, но регион возникновения и клиническая картина отличают его от трахомы. Проявления пальпебрального весеннего конъюнктивита похожи на фолликулярную гипертрофическую стадию трахомы, однако некоторые симптомы различаются, например, имеются молочные, с уплощенными верхушками сосочки, в соскобах обнаруживаются эозинофилы (не базофильные тельца включений).

Лечение трахомы

  • Антибиотики, предпочтительно системные, но в качестве альтернативы возможно применение местных

  • Операции при деформациях век и/или помутнении роговицы

  • Программа SAFE (хирургия, антибиотики, чистота лица, улучшение состояния окружающей среды) в эндемичных районах

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) рекомендует частные или спорадические случаи трахоматозного фолликулярного воспаления лечить местно. ВОЗ также рекомендует местное лечение интенсивного трахоматозного воспаления, но следует рассмотреть и системное лечение. Само по себе трахоматозное рубцевание не требует лечения, пока оно не прогрессирует и вызывает трахоматозный трихиаз.

При системной терапии эффективен (в 78–95% случаев) пероральный прием разовой дозы азитромицина 20 мг/кг (максимум 1 г). Дополнительным преимуществом использования перорального азитромицина является достоверное снижение общей детской смертности. Альтернативой является эритромицин по 500 мг 2 раза в день в течение 14 дней или доксициклин по 100 мг 2 раза в день в течение 10 дней (не следует использовать беременным или кормящим женщинам или детям в возрасте до 8 лет). Для местного лечения можно использовать 1% тетрациклиновую мазь в оба глаза 2 раза в сутки в течение 6 недель.

ВОЗ рекомендует операцию на веках при трахоматозном трихиазе (заворот век). Если помутнение роговицы достигло её центральной части, это считается стадией необратимой слепоты, которая не поддается лечению. В богатых ресурсами странах трансплантация роговицы может восстановить зрение. Сложность процедуры и длительный и интенсивный курс реабилитации, направленный на предотвращение отторжения трансплантата и инфицирования, делает пересадку роговицы нецелесообразной для многих пациентов в большинстве стран с ограниченными ресурсами.

Контроль случаев трахомы в эндемичных районах

ВОЗ одобрила 4-х шаговую программу для контроля трахомы в эндемичных районах. Эта программа известна как SAFE:

  • Хирургическое вмешательство для коррекции деформации века (например, энтропион и трихиаз), которая создает у пациентов угрозу слепоты

  • Антибиотики для лечения отдельных пациентов и массовое назначение лекарственных препаратов для уменьшения тяжести заболевания в обществе

  • Чистота лица для снижения риска передачи от инфицированных лиц

  • Улучшение условий окружающей среды (например, доступ к питьевой воде и улучшение санитарных условий) для уменьшения передачи заболеваний и повторного инфицирования пациентов

В гиперэндемичных районах эффективным средством лечения и профилактики было массовое введение всему населению старше 6 месяцев одной пероральной дозы азитромицина 20 мг/кг (максимум 1 г) или применение глазной тетрациклиновой или эритромициновой мази 2 раза в сутки в течение 5 дней подряд каждый месяц на протяжении 6 месяцев. Назначение азитромицина перорально однократно или в повторяющихся дозах может способствовать снижению заболеваемости трахомой в эндемичных населенных пунктах. Тем не менее, эндемических районах также часто встречается реинфекция в связи с повторным заражением. Уровни реинфицирования могут быть снижены с помощью борьбы с мухами; улучшения доступа к чистой воде, мытью и санитарии; создание более гигиенических уборных; и перемещение скота и уборных дальше от жилых помещений семьи.

Основные положения

  • Трахома – это хронический хламидийный конъюнктивит, характеризующийся прогрессивным течением с периодическими ремиссиями, который развивается обычно у детей 3–6 лет в определенных регионах с ограниченными ресурсами во всем мире.

  • Симптомы развиваются по стадиям и включают конъюнктивит, формирование тарзальных фолликулов,утолщение и рубцевание тарзальной конъюнктивы, трихиаз и неоваскуляризацию роговицы и образование рубцов.

  • Нарушения зрения и слепота развиваются у 7% больных; трахома – самая распространенная причина предотвращаемой слепоты в мире.

  • Диагноз ставится на основании клинической картины, но при возможности стоит провести стандартное исследование на хламидии.

  • Лечение местными или системными антибиотиками.

  • Для эндемичных районов Всемирная организация здравоохранения также пропагандирует корректирующие операции, массовое назначение антибиотиков, особо подчеркивая при этом важность гигиены лица, а также экологические мероприятия с целью снижения частоты передачи инфекций.

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