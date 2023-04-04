Трахома – хронический конъюнктивит, вызываемый Chlamydia trachomatis и характеризующийся прогрессивным течением с периодическими ремиссиями. Данное заболевание является ведущей причиной предотвратимой слепоты во всем мире. Начальные симптомы включают гиперемию конъюнктивы, отек век, фотофобию и повышенное слезоотделение. Позже развиваются неоваскуляризация и рубцевание конъюнктивы, роговицы и век. Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. Лечение местными или системными антибиотиками.
(См. также Обзор заболеванй конъюнктивы и склеры).
Трахома эндемична в ограниченных ресурсами частях Северной Африки, Ближнего Востока, Индийского субконтинента, Австралии и Юго-Восточной Азии и поражает 1,9 миллиона человек. Она также является причиной около 1,4% случаев слепоты во всем мире (1). Возбудитель – Chlamydia trachomatis (серотипы A, B, Ba и С). В Соединенных Штатах трахома редка, иногда встречается среди американских индейцев и иммигрантов. Чаще отмечается у детей, особенно в возрасте от 3 до 6 лет. Дети более старшего возраста и взрослые менее подвержены данному заболеванию благодаря более развитой иммунной системе и соблюдению правил личной гигиены. Трахома на ранних стадиях является высококонтагиозным заболеванием и передается при контактах глаз, глаз с руками, с мошкой или пользовании общими предметами (например, полотенцами, носовыми платками, косметикой).
Общие справочные материалы
1. Trachoma: World Health Organization. Published October 5, 2022. По состоянию на 20 марта 2023 года.
Симптомы и признаки трахомы
Трахома обычно поражает оба глаза. В системе классификации Всемирной Организации Здравоохранения описано 5 стадий заболевания.
Трахоматозное воспаление-фолликулярное (TF): характеризуется 5 или более фолликулами на верхней части тарзальной конъюнктивы
Трахоматозное воспаление-интенсивное (TI): характеризуется выраженным воспалительным утолщением тарзальной конъюнктивы, скрывающим более половины глубоких тарзальных сосудов
Трахоматозное рубцевание (TS): характеризуется рубцеванием тарзальной конъюнктивы
Трахоматозный трихиаз (ТТ): характеризуется трихиазом как минимум одной ресницы
Помутнение роговицы (СО): характеризуется хотя бы одним участком помутнения роговицы над зрачком
WESTERN OPHTHALMIC HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
В редких случаях неоваскуляризация роговицы проходит самостоятельно без лечения и прозрачность роговицы восстанавливается. При лечении и регрессировании заболевания конъюнктива вновь становится гладкой и приобретает серовато-белый цвет. В ходе обследования населения, проживающего в дельте Нила в Египте, трахома была выявлена у 6,5% взрослых, из них 13% имели нарушения зрения и 8% были слепыми.
Диагностика трахомы
Клиническая картина (лимфоидные фолликулы на конъюнктиве век, линейные рубцы, паннус роговицы)
Диагноз трахома ставится на основании клинической картины, поскольку лабораторные исследования обычно недоступны в эндемичных регионах. В этом случае диагностическими критериями считаются лимфоидные фолликулы на конъюнктиве век или вдоль лимба роговицы, линейные рубцы на конъюнктиве и паннус роговицы.
C. trachomatis могут быть выделены при культуральном исследовании или идентифицированы с помощью методов амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) и методов иммунофлюоресценции, и тестирование следует проводить, когда оно легко доступно. В условиях ограниченных ресурсов тестирование может быть ограничено случаями диагностической неопределенности. На ранних стадиях трахому от нехламидийного конъюнктивита можно отличить по маленьким базофильным включениям в цитоплазме клеток эпителия конъюнктивы при окраске мазков по Гимзе. Подобные включения также обнаруживают при инклюзивном конъюнктивите у взрослых, но регион возникновения и клиническая картина отличают его от трахомы. Проявления пальпебрального весеннего конъюнктивита похожи на фолликулярную гипертрофическую стадию трахомы, однако некоторые симптомы различаются, например, имеются молочные, с уплощенными верхушками сосочки, в соскобах обнаруживаются эозинофилы (не базофильные тельца включений).
Лечение трахомы
Антибиотики, предпочтительно системные, но в качестве альтернативы возможно применение местных
Операции при деформациях век и/или помутнении роговицы
Программа SAFE (хирургия, антибиотики, чистота лица, улучшение состояния окружающей среды) в эндемичных районах
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) рекомендует частные или спорадические случаи трахоматозного фолликулярного воспаления лечить местно. ВОЗ также рекомендует местное лечение интенсивного трахоматозного воспаления, но следует рассмотреть и системное лечение. Само по себе трахоматозное рубцевание не требует лечения, пока оно не прогрессирует и вызывает трахоматозный трихиаз.
При системной терапии эффективен (в 78–95% случаев) пероральный прием разовой дозы азитромицина 20 мг/кг (максимум 1 г). Дополнительным преимуществом использования перорального азитромицина является достоверное снижение общей детской смертности. Альтернативой является эритромицин по 500 мг 2 раза в день в течение 14 дней или доксициклин по 100 мг 2 раза в день в течение 10 дней (не следует использовать беременным или кормящим женщинам или детям в возрасте до 8 лет). Для местного лечения можно использовать 1% тетрациклиновую мазь в оба глаза 2 раза в сутки в течение 6 недель.
ВОЗ рекомендует операцию на веках при трахоматозном трихиазе (заворот век). Если помутнение роговицы достигло её центральной части, это считается стадией необратимой слепоты, которая не поддается лечению. В богатых ресурсами странах трансплантация роговицы может восстановить зрение. Сложность процедуры и длительный и интенсивный курс реабилитации, направленный на предотвращение отторжения трансплантата и инфицирования, делает пересадку роговицы нецелесообразной для многих пациентов в большинстве стран с ограниченными ресурсами.
Контроль случаев трахомы в эндемичных районах
ВОЗ одобрила 4-х шаговую программу для контроля трахомы в эндемичных районах. Эта программа известна как SAFE:
Хирургическое вмешательство для коррекции деформации века (например, энтропион и трихиаз), которая создает у пациентов угрозу слепоты
Антибиотики для лечения отдельных пациентов и массовое назначение лекарственных препаратов для уменьшения тяжести заболевания в обществе
Чистота лица для снижения риска передачи от инфицированных лиц
Улучшение условий окружающей среды (например, доступ к питьевой воде и улучшение санитарных условий) для уменьшения передачи заболеваний и повторного инфицирования пациентов
В гиперэндемичных районах эффективным средством лечения и профилактики было массовое введение всему населению старше 6 месяцев одной пероральной дозы азитромицина 20 мг/кг (максимум 1 г) или применение глазной тетрациклиновой или эритромициновой мази 2 раза в сутки в течение 5 дней подряд каждый месяц на протяжении 6 месяцев. Назначение азитромицина перорально однократно или в повторяющихся дозах может способствовать снижению заболеваемости трахомой в эндемичных населенных пунктах. Тем не менее, эндемических районах также часто встречается реинфекция в связи с повторным заражением. Уровни реинфицирования могут быть снижены с помощью борьбы с мухами; улучшения доступа к чистой воде, мытью и санитарии; создание более гигиенических уборных; и перемещение скота и уборных дальше от жилых помещений семьи.
Основные положения
Трахома – это хронический хламидийный конъюнктивит, характеризующийся прогрессивным течением с периодическими ремиссиями, который развивается обычно у детей 3–6 лет в определенных регионах с ограниченными ресурсами во всем мире.
Симптомы развиваются по стадиям и включают конъюнктивит, формирование тарзальных фолликулов,утолщение и рубцевание тарзальной конъюнктивы, трихиаз и неоваскуляризацию роговицы и образование рубцов.
Нарушения зрения и слепота развиваются у 7% больных; трахома – самая распространенная причина предотвращаемой слепоты в мире.
Диагноз ставится на основании клинической картины, но при возможности стоит провести стандартное исследование на хламидии.
Лечение местными или системными антибиотиками.
Для эндемичных районов Всемирная организация здравоохранения также пропагандирует корректирующие операции, массовое назначение антибиотиков, особо подчеркивая при этом важность гигиены лица, а также экологические мероприятия с целью снижения частоты передачи инфекций.