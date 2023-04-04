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Субконъюнктивальные кровоизлияния

Авторы:Zeba A. Syed, MD, Wills Eye Hospital
Проверено/пересмотрено апр. 2023

Субконъюнктивальные кровоизлияния – это выделения крови из сосудов под конъюнктиву.

(См. также Обзор заболеванй конъюнктивы и склеры).

Субконъюнктивальные кровоизлияния обычно являются результатом небольшой локальной травмы, натуживания, чихания или кашля; в некоторых случаях они могут развиваться спонтанно. Протяженность и локализация покраснения могут помочь определить этиологию. Диффузная гиперемия конъюнктивы век и глазных яблок характерна для конъюнктивита. Субконъюнктивальные кровоизлияния беспокоят больного, но не имеют патологической значимости за исключением тех случаев, когда они ассоциированы с патологическими изменениями крови, что встречется редко, или с повреждениями лица или глаз.

Как правило, субконъюнктивальные кровоизлияния спонтанно рассасываются через 2 недели. Местные кортикостероиды, антибиотики, сосудосуживающие средства и компрессы не ускоряют этот процесс; адекватным подходом будет противотревожная терапия.

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