Пингвекула и птеригиум – это доброкачественные разрастания конъюнктивы, которые могут развиваться вследствие хронического фотохимического раздражения. Оба заболевания обычно развиваются вблизи роговицы на 3 и/или 9 час.

(См. также Обзор заболеванй конъюнктивы и склеры).

Пингвекула Изображение DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Пингвекула представляет собой слегка возвышающуюся желтовато-белую массу на конъюнктиве глазного яблока, в месте контакта с роговицей. Она, как правило, не разрастается на роговицу. Однако пингвекула может вызвать косметический дефект или раздражение, если она увеличена в размерах из-за воспаления, и, хотя это редко необходимо, может быть легко удалена и больше не рецидивировать.

Птеригий Изображение Paul Whitten/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Птеригиум представляет собой мясистый треугольной формы нарост конъюнктивы глазного яблока, возникающий только на 3 и 9 меридианах обоих глаз, обычно не одновременно. Птеригиум может распространяться по роговице и деформировать ее, вызывая астигматизм и изменяя рефракционную способность глаза. Симптомы могут включать снижение зрения и ощущение инородного тела. Чаще встречается в солнечном горячем сухом климате.

Для облегчения симптомов, вызванных птеригием, могут быть назначены искусственные слезы или краткосрочная терапия препаратами кортикостероидов в виде капель или мазей. Рост птеригиума может быть замедлен использованием шляпы, которая защищает глаза от ультрафиолетового (УФ) солнечного света, и наличием УФ-блока в очках и солнцезащитных очках. Удаление показано при подтвержденном росте, в косметических целях, для уменьшения раздражения и для улучшения или сохранения зрения. Для уменьшения частоты рецидивов – во время и после операции – эффективно использовались антиметаболиты, такие как митомицин и 5-фторурацил (5-ФУ), но они имеют высокую частоту осложнений, в том числе таяние склеры и роговицы. Для предотвращения прогрессирования и улучшения исхода при использовании с удалением птеригия в сочетании с трансплантатом, а также при рецидивирующем птеригии могут быть эффективны субконъюнктивальные инъекции анти-VEGF (бевацизумаб) под птеригий. Техника с наилучшими результатами для предотвращения рецидивов - это хирургическое удаление птеригиума с последующей аутотрансплантацией конъюнктивы.