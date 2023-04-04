Пемфигоид слизистых оболочек глаза

Обычно начинаясь как хронический конъюнктивит с неспецифической гиперемией, не сопровождающийся при этом выделением в определенных квадрантах, пемфигоид конъюнктивы прогрессирует до:

Субконъюнктивального фиброза

Сморщивания конъюнктивы с потерей нижнего свода конъюнктивы

Симблефарона (сращения между тарзальной и бульбарной частями конъюнктивы)

Сухого кератоконъюнктивита (синдрома сухого глаза)

Трихиаза (аномального направления роста ресниц в сторону глазного яблока)

Эпителиальных дефектов роговицы и бактериальной инфекции роговицы

Неоваскуляризации и помутнения роговицы с кератинизацией, и слепотой

Вовлечение слизистых оболочек рта с изъязвлением и рубцеванием является распространенным симптомом, в то время как поражение кожи с характерными рубцующимися буллами и эритематозными бляшками проявляется редко.